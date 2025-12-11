Biljka besmrtnosti: Zovu je i “zelenim zlatom” – pomaže kod čak 200 tegoba

Moringa je biljka koju zovu zelenim zlatom, čudesnim drvetom i u Južnoj Americi, Aziji i Africi je neizostavni deo alternativne medicine.

Najčešće je dostupna u obliku praha, a reč je o biljci poreklom iz Indije, čiji je skoro svaki deo jestiv i može da se iskoristi za proizvodnju lekova ili u kozmetčkoj industriji. Moringa je izvor vitamina B2, B6, C i A, kao i magnezijuma i železa.

Prepuna je minerala i hranljvih materija, a spektar njenog dejstva je zaista širok. Ima antivirusna, antiinflamatorna, antidepresivna i antifungalna svojstva.

Kakvo dejstvo ima ova zlatna biljka?

Ova biljka smanjuje holesterol i snižava krvni pritisak, reguliše promene raspoloženja, preventivno deluje na kardiovaskularni sistem. Istovremeno, hrani kožu i kosu, štiti jetru, jača kosti, smanjuje upale u telu, pozitivno utiče na varenje… Zapravo, na prostorima sa kojih je potekla tvrde da deluje na preko 200 bolesti!

Prah moringe dodajte u zeleni smuti, zdravi hleb, energetske pločice, a možete ga dodavati i u humus, potaže, salate, namaz od avokada, gvakamole sos.

Kako moringa može imati nuspojave jer je snažan laksativ, preporučuju se male doze: od pola do jedne kašičice na dan. Takođe, može biti opasna za trudnice i dojilje, pa one ne bi trebalo da je koriste.

