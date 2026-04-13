Biljka koja čisti krv i jetru, spas je i za pluća, bešiku i želudac, a raste svuda oko nas

Spas za pluća, bešiku i želudac i ovo je biljka koja čisti krv i jetru. Čudesna biljka koja sprečava znojenje raste svuda oko nas. Vekovima su poznata lekovita svojstva ove biljke.

Stabljike su takođe maljave, četvorougaone i polegle po zemlji i izbijaju iz puzećeg rizoma. Raste na suvom zemljištu, na obodu šuma i po livadama, ima je u čitavoj Evropi sa izuzetkom mediteranskog pojasa.

Čestoslavica ili Veronika (Veronica officinalis) je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice Scrophulariaceae. Mnoštvo sitnih svetlo-plavih ili svetlo-ljubičastih cvetova sakupljeno je u grozdrastih cvetova a njeni nazubljeni, zeleni listovi, sa naličja su ljubičasti i maljavi.

Herba čestoslavice, koja se koristi kao lekoviti deo biljke, sadrži iridoidne glikozide (aukubozid), flavonoide, tanine, organske kiseline (hlorogensku i kafenu), saponine i tragove etarskog ulja.

Sadrži iridoidne glikozide (aukubozid), flavonoide, tanine, organske kiseline (hlorogensku i kafenu), saponine i tragove etarskog ulja.

Upotreba u narodnoj medicini

Zbog toga što je biljka koja čisti krv i jetru čestoslavica je nekada korišćena za lečenje gubavosti. Veruje se da biljka dobila ime po Svetoj Veroniki, koja je po legendi, izlečila imperatora Tiberija od lepre, time što mu je lice prekrila tkaninom na kojoj su bile utisnute crte lica Isusa Hrista.

Zapisi o upotrebi čestoslavice kao lekovite biljke mogu se naći u delima Hijeronimusa Boša u XVI veku, kao i kod Sebastijana Knajpa, koji su ovu biljku preporučivali kao univerzalni lek za mnoge bolesti.

U narodnoj medicini se koristi kod ekcema, za ublažavanje svraba kože, i za ispiranje kao sredstvo za ubrzanje zarastanja rana.

Blagotvorno dejstvo

Ljudi uzimaju veroniku za probleme sa:

plućima (respiratorni trakt)

želucem i crevima (gastrointestinalni trakt)

bešikom i bubrezima (mokraćni trakt)

za giht, artritis

bolove u mišićima i zglobovima (reumatizam)

gubitak apetita

probleme sa jetrom i bolesti slezine

Veronika se takođe koristi kao tonik, za izazivanje znojenja , za „pročišćavanje“ krvi i za ubrzanje metabolizma.

Neki ljudi ispiraju grlo Veronikom za smirivanje upale usta i grla. Ponekad se nanosi direktno na kožu kako bi se zaustavilo znojenje stopala, zalečile rane i tretirali tekući problemi kože i svrab.

Čuveni srpski travar Momčilo Antonijević, podelio je nekoliko recepata za spremanje veronike, a za vas smo izdvojili dva.

Čajna mešavina protiv hroničnih kožnih oboljenja, ekcema i dermatitisa

Čestoslavica (Veronica officinalis) 50g

Kopriva list (Urtica dioica) 50g

Divlja dan i noć (Viola tricolor) 50g

Sve biljke pomešajte pa tri supene kašike smeše prelijte sa 750 ml ključale vode, promešajte, poklopite i ostavite da stoji pola sata. Procedite i popijte u toku dana u manjim gutljajima nezaslađeno.

Čajna mešavina za bolje pamćenje i protiv mentalnog zamora

Čestoslavica (Veronica officinalis) 50g

Ruzmarin (Rosmarinus officinalis) 50g

Matičnjak (Melissa officinalis) 50g

List celera (Apium graveolens) 50g

Sve biljke pomešajte pa jednu supenu kašiku smeše prelijte šoljom ključale vode, promešajte, poklopite i ostavite da stoji pola sata, procedite i popijte u toplo. Dnevno se pije dve do tri šolje.

(Magazin Novosti)