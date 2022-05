Bol ispod desnog rebra može ukazivati na ozbiljan problem s jednim organom

Bol ili nelagodnost na desnoj strani trbuha tik ispod rebara mogući je znak da je jetra oštećena i možda prvi vidljivi simptom bolesti masne jetre, koja često nema simptome. Većina ljudi razviće samo prvu fazu masne jetre, a vrlo često toga i nisu svesni.

Nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD) smatra se jednom od najčešćih bolesti jetre u razvijenim zemljama, a učestalost u Evropi je između 30 i 40 posto. I oko 60 posto bolesnika s dijabetesom tipa 2 ima NAFLD. Kada se simptomi pojave, najčešće su to umor, slabost, gubitak težine i apetita, mučnina, bol u stomaku, paučinaste krvne sudove kao i žutilo kože i očiju. Međutim, to može već biti uznapredovala faza bolesti.

Masnoća i upala

Ako se otkrije i počne da se leči u ranoj fazi, može se smanjiti količina masti u jetri i zaustaviti pogoršanje bolesti do ciroze. Tada su učestali simptomi poput otečenog stomaka i nogu, ekstremnog umora i mentalne zbunjenosti. Ako su stolica ili urin tamni ili čak crni, treba potražiti hitnu medicinsku pomoć. Masna jetra često se dijagnostikuje usput i nakon toga je važno pratiti količinu ožiljaka na tom organu jer je to važan znak koliko je bolest uznapredovala. Glavni lek za NAFLD je zdrava ishrana i više fizičke aktivnosti. To su uopšteni saveti, ali oni značajno smanjuju masnoću u jetri i upalu. Ako treba, važno je i smršati. Konkretno, oni koji imaju prekomernu težinu, ako izgube sedam do deset posto telesne mase, mogu zaustaviti ili čak regenerisati oštećenu jetru.

Mediteranska ishrana

Brojna istraživanja, među kojima se ističe glasovita PREDIMED studija, dokazuju da je mediteranska ishrana povezana s nižom prevalencijom NAFLD-a. Stoga se savetuje jesti povrće, ribu i maslinovo ulje jer su bogati omega-3 nezasićenim masnim kiselinama, celovite žitarice zbog obilja vlakana i povrće koje je izvor polifenola i brojnih drugih biološki aktivnih jedinjenja. Suprotno uverenju da masti pogoduju masnoj jetri, veća je opasnost u fruktozi i zaslađenim napicima i drugim jednostavnim ugljenim hidratima. Naravno, masna, začinjena i prerađena hrana nije poželjna ni u kojem slučaju, ali oni s masnom jetrom neće pogoršati svoje stanje ako jedu zdrave masti.

Metabolizam masti

Valja znati da akutna masna bolest jetre nije isto što i NAFLD. Akutna masna jetra može se pojaviti iznenada tokom trudnoće ili zbog određenih lekova ili toksina. Masna jetra posledica je nakupljanja masti u jetri koja prelazi pet posto ukupne težine jetrenog tkiva. Uzrokuju je brojni urođeni i stečeni poremećaji metabolizma masti, ali svaku masnu jetru treba pratiti i nastojati da izlečite.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.