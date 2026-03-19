Bol u leđima nije od dušeka: Ako ovako ustajete iz kreveta, vaša kičma trpi šok – evo rešenja

Možda i ne razmišljate o tome, ali jedan pogrešan pokret koji pravite svako jutro može da bude razlog za bol koji vas prati ceo dan. Upravo tu počinje priča o tome zašto se bol u leđima javlja već u prvim minutima nakon buđenja.

Nije stvar samo u madracu ili godinama, već u načinu na koji ustajete iz kreveta. Taj sitan, brz pokret ume da preseče jutro i pretvori ga u niz ukočenih, teških koraka. I sve krene nizbrdo.

Greška koju pravite čim otvorite oči

Većina ljudi se naglo podiže iz ležećeg položaja, kao da telo može da prati brzinu misli koje već jure kroz obaveze. U tom trenutku, kičma koja je tokom noći bila opuštena i rasterećena, dobija udar opterećenja bez pripreme. Mišići su još mlaki, spori, nespremni. Rezultat je poznat – ukočena leđa nakon spavanja i prvi signal da dan neće biti lak.

To je klasično loše ustajanje iz kreveta, navika koju većina ponavlja iz dana u dan, bez razmišljanja. Telo pamti. I uzvraća.

Zašto se bol u leđima pojačava tokom dana

Kada jutro počne napeto, telo pokušava da se snađe kako zna. Sitni mišići oko kičme preuzimaju teret koji nije njihov, dok veći ostaju pasivni. Tako nastaje neravnoteža koja se oseća pri svakom pokretu, od sedenja do ustajanja sa stolice. Bol u kičmi posle buđenja tada prerasta u konstantan pritisak koji ne popušta.

U jednom trenutku shvatite da više ne sedite opušteno, već tražite položaj koji manje boli. To su upravo one sitne navike koje izazivaju bol u leđima, a koje se ne primećuju dok ne postanu svakodnevica. I tada više nije samo jutarnji problem. To je ceo dan.

Možda vam zvuči neverovatno, ali istraživanja čuvenog dr Stjuarta Mekgila potvrdila su da su naši pršljenovi ujutru puni tečnosti i pod prirodnim naponom. Ako se naglo trznete iz kreveta, to povećava pritisak na pršljenove za čak 50%, što je ogroman šok za još uvek „uspavane“ mišiće.

U tom kritičnom trenutku, sav teret pada direktno na nerve i kosti, pa nije ni čudo što vas leđa preseku čim ustanete. Upravo zato je tehnika ustajanja preko boka jedini način da sačuvate kičmu i započnete dan bez one dosadne ukočenosti.

Jednostavna promena koja pravi razliku

Rešenje je jednostavno, ali traži svesnu promenu. Umesto naglog trzaja, dajte telu par sekundi. Okrenite se na bok, oslonite na ruku, pa tek onda podignite gornji deo tela dok noge lagano spuštate na pod. Pokret je spor, kontrolisan, prirodan. I pravi ogromnu razliku.

Već posle nekoliko dana, jutarnji bol u leđima postaje slabiji, pokreti sigurniji, a telo lakše “ulazi” u dan. Ustajanje prestaje da bude borba. Postaje rutina koja vam ide u korist.

Probajte sutra ujutru. Razlika se oseti već u prvim koracima.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com