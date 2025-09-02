Bol u stomaku ne prestaje? Ova 3 signala ne smeš da ignorišeš – mogu da te spasu

Stomak te boli danima? Evo kad bol postaje alarm koji ne smeš da ignorišeš.

Nekad nas stomak boli jer smo pojeli nešto „sumnjivo“. Nekad jer smo pod stresom. Ali ako bol ne prolazi danima, ako se menja, pojačava ili dolazi u talasima – vreme je da se zapitaš: da li tvoje telo pokušava da ti nešto kaže?

U nastavku ti donosim tri signala koje ne smeš da ignorišeš. Ovo nije tekst da te uplaši – već da te probudi.

1. Bol koji se seli i menja intenzitet

Ako te boli na jednom mestu, pa se bol premesti – recimo iz gornjeg dela stomaka ka donjem desnom uglu – to može biti znak upale slepog creva. Ako se bol pojačava pri pokretu, kašljanju ili pritisku, ne čekaj. Idi kod lekara. Telo ne glumi.

2. Bol uz nadutost, mučninu ili povraćanje

Kombinacija bola sa osećajem da si „naduven kao balon“, da ti je muka ili da povraćaš, može ukazivati na opstrukciju creva, gastritis ili čak pankreatitis. Ako ne možeš da jedeš, a bol se ne smanjuje – to nije nešto što će „proći samo od sebe“.

3. Bol koji te budi iz sna

Ako te bol u stomaku probudi usred noći, to je crvena zastavica. Telo tada ne trpi više. Može biti znak ozbiljnog problema sa žučnom kesom, čirom ili čak unutrašnjim krvarenjem. Ne odlaži pregled.

Ne ignoriši ono što osećaš

Znam, svi imamo obaveze, decu, posao, i često guramo bol pod tepih. Ali telo ne zaboravlja. Ako te nešto boli, to je poziv da zastaneš, oslušneš i reaguješ. Nije slabost otići kod lekara – to je hrabrost.

Ne paniči, ali ne ignoriši

Ovaj tekst nije dijagnoza, već podsetnik da tvoje telo zna više nego što misliš. Ako bol traje, menja se ili te ometa u svakodnevici – poslušaj ga. Možda ti upravo time pokušava da te spasi.

