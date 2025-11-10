Božja biljka, jedina zapisana u Bibliji i Kuranu: Čisti jetru, leči nadutost, jača krvne sudove i imunitet

Božja biljka koja se koristi 2000 godina: Zapisana u Bibliji i Kuranu, čisti jetru i krvne sudove, jača imunitet i rešava nadutost!
Da ne bi bilo zabune, ova biljka nije u srodstvu s kimom kakvog poznajemo u našoj kuhinji i koji rado posipamo po kiflicama. Božja biljka o kojoj govorimo je crni kim (lat. Nigella sativa), poreklom iz jugozapadne Azije. Semenke ove biljke koriste se više od 2000 godina u medicini, a mogu se nabaviti i u obliku ulja.
Lekovitost potvrđena u Bibliji i Kuranu
Njegova lekovitost i izuzetna moć čišćenja spominje se i u Bibliji i u Kuranu. Islamski poslanik Muhamed je govorio: „Crni kim leči sve bolesti osim smrti„. Ova rečenica najbolje govori zašto je crni kim zaslužio naziv božja biljka.
Crni kim pomaže kod širokog spektra tegoba i postao je najveći saveznik jetre i imuniteta:
- Detoksikacija i probava: Pomaže kod probavnih smetnji, nadutosti i oslabljene jetre, jer deluje kao moćan čistač.
- Imunitet i infekcije: Jača imunitet, bori se protiv gljivičnih, bakterijskih i virusnih infekcija.
- Hormoni i cirkulacija: Reguliše hormone, ublažava simptome alergija i jača krvne žile.
Ova božja biljka je esencijalni dodatak ishrani, bilo da se koristi u semenu ili ulju. Takođe pomaže kod kožnih oboljenja i pospešuje proizvodnju mleka kod dojilja.
