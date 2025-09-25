Budite se zapušenog nosa, a nije alergija ni prehlada? Retko ko bi se setio mogućeg „krivca“!

Često vam se dešava da se probudite sa začepljenim nosom, a niti ste prehlađeni, niti patite od alergija, sobu pre spavanja uvek dobro provetrite i vazduh u njoj nije suv?

Pitate se šta se događa i kako da se rešite ovakvih situacija.

Uzrok može biti hrana! Naime, ako ste kasno uzeli obilan obrok, začinjena jela ili samo malo kiselog voća – to može uticati na vaše disanje.

Krivac je često gastroezofagealna refluksna bolest (GERB ili GORD), odnosno kiselina koja, dok ležite, putuje tamo gde ne treba – prema vašem nosu i sinusima.

Ovo oboljenje, kojem su najviše podložni pušači, gojazne osobe, trudnice i oni koji uzimaju određene lekove, može vrlo lako da izazove post-nazalnu sekreciju, a to je kada se sluz iz vašeg nosa sliva niz grlo. Uz začepljeni nos, javlja se i hronični kašalj kao i osećaj zategnutosti u gornjim disajnim organima.

Osim spomenutih simptoma, vremenom možete osetiti i znakove poput bola prilikom gutanja, pojačanog lučenja pljuvačke, gubitka težine, neprijatnog zadaha, suvoće u ustima i bolova u grudima.

Zato, da biste se rešili začepljenog nosa ujutro, posavetujte se sa lekarom i proverite da nije reč upravo o refluksu, te pristupite lečenju.

Za početak, kako bi izbegli problem koji utiče na milione ljudi širom sveta, vrlo je važno da sledite jednostavna pravila – nemojte jesti pred odlazak na spavanje, izbegavajte kiseline, začine i masnu hranu, kao i alkohol.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com