Ako se stalno budite između 1 i 3 ujutru, telo traži pomoć: Ne ignorišite znak koji šalje vaš najvažniji organ

Buđenje usred noći uništava vašu energiju i jasno ukazuje na opterećenu jetru. Primenite ove lake savete i odmah spasite svoje zdravlje.

Gledate u plafon, sat ponovo pokazuje 02:15, a vi ste potpuno budni bez ikakvog očiglednog razloga. Konstantno buđenje usred noći snažno frustrira i fizički iscrpljuje, ali zapravo predstavlja snažan krik vašeg tela koji zahteva vašu trenutnu reakciju.

Odgovor zašto se to iznova dešava leži u jednom specifičnom organu i malom, ali efikasnom triku koji se krije u sredini ovog teksta.

Mnogi ljudi pogrešno misle da je nesanica u toku noći samo obična posledica stresa sa posla, prekomernog kofeina tokom popodneva ili jednostavno lošeg dana.

Istina je često znatno dublja i direktno je povezana sa unutrašnjim metaboličkim procesima. Vaše zdravlje jetre usko diktira kvalitet vašeg noćnog odmora.

Kada ovaj važan organ radi prekovremeno kako bi obradio sve ono što ste uneli tokom dana, celokupan organizam trpi, a vaš mozak usred noći dobija iznenadni neurološki signal za buđenje.

Zašto je buđenje usred noći jasan signal vašeg tela

Svaki put kada širom otvorite oči u „gluvo doba“, vaš probavni i metabolički sistem pokušavaju nešto izuzetno važno da vam saopšte.

Umesto da refleksno uzmete mobilni telefon u ruke i dodatno razbudite mozak veštačkom plavom svetlošću ekrana, obratite ozbiljnu pažnju na svakodnevnu ishranu i večernje navike.

Kineski biološki sat vekovima unazad precizno objašnjava ovo buđenje usred noći kroz prirodni energetski tok u ljudskom telu, ukazujući na neraskidivu sponu između naših unutrašnjih organa i perioda dubokog sna.

Posmatrajte svoje telo kao sofisticiranu mašinu koja ima sopstveni raspored redovnog održavanja.

Šta znači ovaj obrazac po kineskom biološkom satu?

Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, svaki organ ima vreme kada se najviše obnavlja. Vreme između 1 i 3 ujutru rezervisano je za jetru.

Ako se tada budite, vaš organizam otežano izbacuje toksine i šalje jasan signal za pomoć.

Povezanost jetre i metabolizma: Šta kaže moderna nauka

Zapadna medicina i savremena istraživanja takođe jasno prepoznaju ovu duboku fiziološku vezu.

Detoksikacija organizma zahteva ogromnu količinu biološke energije.

Kada je vaša jetra preopterećena izuzetno teškom, masnom hranom, veštačkim šećerima ili prekomernim unosom alkohola neposredno pred spavanje, proces prirodnog obnavljanja direktno ometa vaš normalan cirkadijalni ritam.

Telo tada umesto odmora bira naporan rad.

Kako detaljno ističe stručni pregled objavljen u međunarodnom časopisu „Liver International“, istraživanje o cirkadijalnim ritmovima jetre i metabolizmu pokazuje da poremećaji u radu ovog organa mogu uticati na nastanak ozbiljnih promena u obrascima spavanja i pojavu hroničnog umora.

Zbog toga se neželjeno buđenje između jedan i tri ujutru veoma često poklapa sa trenutkom kada bi vaša jetra zapravo trebalo najefikasnije da funkcioniše, filtrira krv i priprema telo za novi dan.

Prekid spavanja zbog pada šećera u krvi

Pored nakupljenih toksina, veoma ozbiljan i čest faktor jeste nagli noćni pad šećera u krvi.

Ako nemate dovoljno uskladištenog glikogena u jetri, vaše telo ubrzano oslobađa stresne hormone poput adrenalina i kortizola da bi brzo nadoknadilo kritičan manjak energije u krvotoku.

Taj iznenadni, snažan hormonski skok vrlo često može izazvati neprijatan prekid spavanja, praćen ubrzanim radom srca i znojenjem.

Probajte da večerate malo ranije i obavezno birajte laganije namirnice koje sadrže složene ugljene hidrate i zdrave masti, a koje ne opterećuju varenje u kasnim satima.

Kako sprečiti noćno buđenje i oporaviti organizam

Trajno i kvalitetno rešenje problema se definitivno ne krije u agresivnim tabletama za spavanje, već u pametnoj, postepenoj promeni vaše svakodnevne dnevne rutine.

Vaše uporno noćno buđenje može se značajno ublažiti onog trenutka kada uspešno i svesno rasteretite ceo probavni sistem.

Uradite nekoliko proverenih i veoma jednostavnih koraka, počevši već od večeras.

Izbegavajte izrazito masne i prezačinjene obroke barem tri puna sata pre odlaska u krevet.

Zamenite večernju čašu alkohola blagim, umirujućim biljnim čajevima, poput domaćeg čaja od maslačka ili kamilice.

Povećajte svakodnevni unos zelenog lisnatog povrća tokom dana kako biste aktivno pomogli jetri da se brže regeneriše.

Dobro rashladite svoju spavaću sobu, jer previsoka temperatura u prostoriji ometa normalno hlađenje tela.

Uradite detaljnu, iskrenu reviziju svojih loših večernjih navika.

Ako se pitate kako zaspati kada se već probudite, najvažnije je da ostanete potpuno smireni i obavezno izbegavate jako osvetljenje.

Hroničan i dugotrajan isprekidan san nikada nije normalno stanje, već ozbiljan alarm koji vaš unutrašnji sistem snažno aktivira.

Poslušajte pažljivo šta vam vlastito telo uporno govori.

Samo na taj način ćete ujutru ustajati zaista odmorni, potpuno osveženi. Kvalitetan celonoćni odmor postaće vaša nova i neprekidna svakodnevica.

Da li i vi redovno gledate na sat usred noći i šta ste obično jeli ili pili veče pre toga?

Podelite svoja konkretna iskustva i svakodnevna zapažanja u komentarima ispod!

Zašto se dešava buđenje usred noći posle obilnog obroka?

Obilan obrok preopterećuje sistem za varenje i jetru, izazivajući skok šećera i lučenje kortizola, što remeti vaš cirkadijalni ritam i prekida san.

Da li nesanica u toku noći uvek ukazuje na bolesnu jetru?

Ne uvek. Često je to samo znak trenutnog preopterećenja toksinima ili stresom, ali zahteva brzu promenu navika kako ne bi preraslo u problem.

Kako zaustaviti isprekidan san prirodnim putem?

Izbegavajte tešku hranu tri sata pred spavanje. Pijte umirujuće biljne čajeve, spavajte u hladnijoj sobi i uvedite lagane večere bogate korisnim vlaknima.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com