Čaj od lipe smiruje živce, snižava pritisak i sprečava opadanje kose, a većina ga sprema potpuno pogrešno

Čaj od lipe smiruje živce i snižava pritisak, ali samo ako ga ne prekuvate. Naučite tačnu pripremu i tri provereeena recepta.

Ako čaj od lipe kuvate zajedno sa cvetom u loncu koji ključa, upravo ste uništili ono zbog čega ste ga i napravili. Vrela voda preko cveta, a ne obrnuto. To je razlika između napitka koji smiruje živce i obojene tople vode bez dejstva. Stari Sloveni su lipu zvali drvo ljubavi i gradili kuće pored nje, a danas je većina ljudi prelije ključalom vodom i ostavi da gorča deset minuta predugo.

Zašto baš lipa, a ne nana ili kamilica

Cvet lipe nosi eterično ulje, flavonoide, tanine i sluz koja oblaže grlo. Ta kombinacija radi tri stvari odjednom: tera vas na znojenje, opušta napete nerve i blago širi krvne sudove. Zato se lipin čaj vekovima pije kod prehlade, kašlja i nesanice. U srpskoj narodnoj medicini lipa se koristi i da snizi pritisak i kao blago sredstvo za izbacivanje vode iz organizma.

Čaj od cveta lipe podstiče znojenje i mokrenje, pa pomaže kod prehlade i kod zadržavanja vode. Smiruje grčeviti kašalj, opušta živce i daje miran san. Blago snižava krvni pritisak i čisti bubrege.

Najjače dejstvo oseti se kod nervoze i nesanice. Flavonoidi iz cveta deluju umirujuće, zbog čega se lipa traži kod ljudi koji teško zaspu. Kod pritiska koji skače zbog stresa topla šolja uveče često spusti tenziju bolje od ležanja u mraku. Prema medicinskoj bazi PeaceHealth o lekovitim svojstvima lipe, cvet se tradicionalno koristi za smirenje i lakše disanje kod prehlade, mada deo dejstva još nije potvrđen velikim kliničkim studijama.

Kako se sprema čaj od lipe da ne izgubi dejstvo

Pravilo je jednostavno. Nikada ne kuvajte cvet, samo ga prelijte. Kašičicu cveta ili filter kesicu prelijte sa 2 decilitra vrele vode. Poklopite i ostavite pet do deset minuta, ne duže. Procedite i popijte odmah dok je svež i topao.

Za živce i san pojačajte dozu. Zagrejte litar vode dok ne provri, sklonite je i prelijte 10 do 20 grama cveta. Ostavite poklopljeno pet do deset minuta, pa procedite. Pijte tri šoljice dnevno, a ostatak tokom dana umesto vode.

Recept protiv proliva i nadimanja

Za stomak koji ne miruje pomaže mešavina. Spojite 30 grama cveta lipe i kamilice, pa dodajte po 10 grama petrovca, ružinog cveta, šipka i dupčaca. Tri kašike te mešavine prelijte sa pola litra vrele vode. Poklopite i ostavite ceo sat, zatim procedite. Pijte što topliji tokom dana, u malim gutljajima.

Koža, kosa i sitne rane

Ohlađen čaj od lipe nije samo za piće. Njime se ispiru opekotine i sitne rane, a kao oblog smiruje nadraženu kožu. Ispiranje kose lipom narod vezuje za sprečavanje opadanja, pa se zato i danas koristi posle pranja. Lice umiveno hladnim lipinim čajem deluje zategnutije i svežije.

Probajte večeras jednu šolju pravilno spremljenu, prelivenu a ne kuvanu, i videćete razliku već kod prvog sna. A vi, kako vi spremate svoj lipin čaj i da li ste do sada pravili grešku sa kuvanjem?

Da li čaj od lipe snižava pritisak?

Blago da, naročito kada pritisak skoči zbog stresa. Topla šolja uveče opušta krvne sudove i smiruje, ali ne menja terapiju koju vam je lekar prepisao

Koliko puta dnevno se pije čaj od lipe?

Za smirenje i san pijte do tri šoljice dnevno. Kod prehlade može i češće, topao, da podstakne znojenje

Da li se cvet lipe kuva ili preliva?

Samo se preliva vrelom vodom i ostavi pet do deset minuta. Kuvanjem cvet gubi eterično ulje i deo lekovitog dejstva

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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