Pluća će vam biti zahvalna: Šta se desi u organizmu ako tri dana pijete čaj od lovora na prazan stomak?

Čaj od lovora momentalno razbija sekret i olakšava disanje. Saznajte recept koji čisti pluća za samo tri dana i zaboravite na kašalj odmah.

Zaboravite na trenutak skupe apotekarske preparate. Čaj od lovora počinje da razbija uporan sekret sat vremena nakon prve šolje, ali pravi efekat dolazi tek ako ispoštujete pravilo od tri dana.

Mnogi odustanu prerano jer očekuju da jedan gutljaj reši problem koji se taložio nedeljama.

Kroz godine rada sa lekovitim biljem, naučili smo da lovorov list nije samo začin koji ide u pasulj. To je ozbiljan saveznik vašeg respiratornog sistema. Često nam se dešava da ljudi traže komplikovane recepte, a rešenje im stoji u tegli sa začinima.

Kako tačno čaj od lovora deluje na disajne puteve?

Ovaj napitak deluje kao prirodni mukolitik koji razređuje gustu sluz u plućima. Zahvaljujući cineolu, smanjuje upale bronhija i olakšava iskašljavanje, dok topla para dodatno otvara zapušene kanale i umiruje iritaciju grla.

Važno je da razumete proces. Prvog dana, ovaj prirodni sirup u tečnom obliku pokreće sluz. Možda ćete kašljati više nego obično, ali to je dobar znak. Pluća se čiste. Drugog dana osećate da je disanje dublje. Trećeg dana, pritisak u grudima obično nestaje.

Pravilna priprema je ključna

Nije dovoljno samo preliti listove vrelom vodom. Da bi se oslobodila lekovita ulja, morate pratiti tačan postupak. Greška koju svi prave jeste predugo kuvanje, čime se uništavaju korisne supstance.

Evo kako se priprema najefikasnija lekovita tečnost za vaša pluća:

Uzmite tri velika, suva lista lovora.

Icepkajte ih na manje komade i stavite u šerpu.

Prelijte sa 250 ml vode i stavite da proključa.

Čim voda baci ključ, sklonite sa ringle i poklopite.

Ostavite da odstoji tačno 10 minuta, ne duže.

Procedite čaj. Nemojte ga piti dok je vreo, već sačekajte da postane mlak. Tada dodajte malo limuna i meda po želji. Ovaj napitak za iskašljavanje najbolje deluje na prazan stomak, ujutru pre kafe.

Dodatne koristi za organizam

Osim što pomaže plućima, čaj od lovora nudi i druge benefite koje ćete primetiti tokom ove trodnevne kure:

Smanjuje nadutost i gasove u stomaku.

Deluje blago sedativno i smanjuje nivo stresa.

Pomaže kod bolova u zglobovima zahvaljujući protivupalnim svojstvima.

Reguliše nivo šećera u krvi ako se pije redovno.

Iako je čišćenje bronhija primarni cilj, primetićete da se osećate lakše i energičnije. Ipak, budite oprezni. Lovor je snažna biljka. Ne preporučuje se trudnicama jer može izazvati kontrakcije, kao ni maloj deci bez konsultacije sa pedijatrom. Takođe, ne prelazite dozu od dve šolje dnevno.

Šta čitaoci najčešće pitaju o ovom narodnom leku?

1. Da li mogu koristiti svež lovorov list umesto suvog?

Možete, ali suvi list ima koncentrisanija ulja i bolji je za čaj. Svež list je često prejak i može izazvati mučninu ako se pretera sa količinom.

2. Koliko dugo smem da pijem ovaj čaj u kontinuitetu?

Idealno je piti ga tri do pet dana dok simptomi ne prođu. Nakon toga napravite pauzu od najmanje sedam dana pre ponovnog korišćenja.

3. Mogu li skuvati veću količinu za ceo dan?

Ne preporučuje se. Čaj od lovora gubi svoja lekovita svojstva stajanjem. Uvek pripremite svežu šolju neposredno pre konzumiranja.

Da li ste već probali ovaj metod za čišćenje pluća ili imate neki svoj recept koji se prenosi s kolena na koleno? Pišite nam u komentarima šta vama najbrže pomaže.

