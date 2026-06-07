Ova biljka raste pored svake ograde, a smiruje nadutost i tešku nelagodnost u stomaku posle masnog ručka

Čaj od nane smiruje nadutost i grčeve posle obilnog obroka, a ova biljka raste pored svake ograde. Probajte recept i izbegnite jednu grešku.

Čaj od nane smiruje nadutost i to je prvo što mnogi posegnu posle masnog ručka. Topla šolja smiruje osećaj nadutosti, grčeve i onu tešku nelagodnost koja vas pritisne kada pojedete previše. A najbolji deo? Ova biljka raste pored skoro svake ograde, na ivici bašte i uz puteve. Ne morate da je kupujete.

Divlja nana, poznata i kao metvica, vekovima stoji u kuhinjama kao prirodni saveznik za probavu. Jedna sitnica u pripremi, međutim, odlučuje da li ćete dobiti aromatičan napitak ili razvodnjenu vodicu bez efekta.

Zašto baš čaj od nane smiruje stomak

Tajna je u mentolu. To jedinjenje daje nani prepoznatljiv osvežavajući miris, ali radi i nešto korisnije. Mentol opušta mišiće digestivnog trakta i pomaže da se osećaj napetosti u stomaku povuče. Zato ljudi posle obilnih i masnih obroka kažu da im je lakše već posle nekoliko gutljaja toplog čaja.

Kako se pravi čaj od nane da ne izgubi snagu

Greška koju pravi većina ljudi je kuvanje listova. Nemojte to da radite. Visoka temperatura ubija aromu i deo korisnih sastojaka.

Stavite kašiku svežih ili osušenih listova u šolju

Prelijte vrelom, ali ne ključalom vodom

Poklopite i ostavite da odstoji desetak minuta

Procedite i pijte toplo, posle obroka

Poklopac nije sitnica. Bez njega aromatična ulja ispare u vazduh, a u šolji ostane bleda voda.

Šta o nani kažu istraživanja

Narodno iskustvo ovde ima podršku nauke. Preparati na bazi nane mogu pomoći kod nadutosti i nelagodnosti povezane sa varenjem. Prema sistematskom pregledu objavljenom u časopisu „Journal of Clinical Gastroenterology“, istraživanje o ulju nane i tegobama sa crevima ukazuje da metvica može ublažiti bol i nelagodnost u stomaku. Zbog toga je nana jedan od najčešćih biljnih sastojaka u proizvodima za zdravlje creva.

Da li čaj od nane škodi kod gorušice

Da, kod nekih ljudi može. Nana opušta mišić koji zatvara prelaz iz želuca u jednjak, pa osobe sa refluksom i čestom gorušicom ponekad osete pogoršanje posle veće količine čaja.

Zato nana nije za svakoga. Trudnice, mala deca i osobe sa ozbiljnijim zdravstvenim tegobama trebalo bi da se posavetuju sa lekarom pre redovne upotrebe. Kod zdrave odrasle osobe jedna do dve šolje dnevno obično ne predstavljaju problem.

Kako da sačuvate nanu za zimu

Ova biljka raste pored svake ograde, a berba traje samo deo godine, ali zaliha može da potraje. Listove osušite na prozračnom mestu u hladu, nikako na suncu. Kada se potpuno osuše, prebacite ih u dobro zatvorenu staklenu teglu.

Tako ćete i u januaru imati spreman napitak koji smiruje stomak posle teškog obroka. Šaka listova ubranih s proleća dovoljna je za mesece.

Pijete li čaj od nane posle jela ili ga koristite samo kad vas stomak već muči? Napišite u komentarima kako vam najviše prija

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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