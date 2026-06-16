Čaj od ove biljke pijem kad me bole noge i glava: recept koji smiruje za par minuta i tera krv da kola

Čaj od ove biljke smiruje sitne svakodnevne bolove i pokreće cirkulaciju. Evo tačnog recepta i koliko šolja sme nedeljno.

Čaj od ruzmarina pijem ujutru kad mi noge teške, a glava puca od sedenja za stolom. Tri šolje nedeljno, ni kap više, to je granica koju ne smete da pređete. Zvuči kao sitnica, ali baš ta mera deli koristan napitak od onog koji vam pravi problem.

Ruzmarin u tradicionalnoj medicini važi za biljku koja blago smiruje sitne tegobe i tera krv da kola.

Zašto baš ruzmarin, a ne nešto iz apoteke

Ruzmarin nije čarobni štapić. Neće vam pomoći kod jakog ili hroničnog bola, tu idete kod lekara. Ali za onu tupu napetost u ramenima posle dugog dana, za hladne ruke i tromu cirkulaciju, napitak od ruzmarina deluje blago i prijatno. Aroma je oštra, gotovo borovinska, i sama vas malo razbudi. Mnogi ga drže u saksiji na prozoru, a ne znaju da grančica od pet centimetara pravi savršenu šolju.

Recept za čaj od ruzmarina koji se sprema za par minuta

Ne treba vam ništa skupo ni komplikovano. Evo tačnih sastojaka i koraka.

1 kašičica sušenih listova ruzmarina ili mala sveža grančica

250 ml vode

sok od četvrtine limuna, po želji

Prokuvajte vodu i sklonite je sa vatre. Ubacite ruzmarin i odmah poklopite. Poklopac je ovde najvažniji detalj, jer zadržava isparljiva ulja koja inače pobegnu zajedno s parom. Ostavite da odstoji pet do sedam minuta, procedite i ucedite limun. Topli infuz od ruzmarina najbolji je dok još pomalo pari.

Koliko čaja od ruzmarina sme da se pije dnevno?

Jedna šolja dnevno, najviše tri puta nedeljno. Ruzmarin sadrži jaka aktivna jedinjenja, pa veće količine mogu da iritiraju želudac i da vam ubrzaju rad srca. Mera je tu vaš najbolji prijatelj.

Greška koju pravi skoro svako

Najčešća greška je kuvanje ruzmarina zajedno s vodom na vatri. Tako spalite ono najvrednije i dobijete gorak, bezličan napitak. Drugi promašaj je svakodnevno pijenje mesecima, kao da je voda. Ruzmarin nije pijaća voda, već povremena pomoć. Trudnice i osobe sa visokim pritiskom neka ga preskoče dok se ne posavetuju sa lekarom, jer čaj koji smiruje bol kod jednog čoveka kod drugog može da podigne tenziju.

Šta još ruzmarin radi u šolji

Pored blagog dejstva protiv napetosti, ruzmarin za cirkulaciju ima dugu tradiciju upotrebe. Topla šolja širi prijatnu toplinu i pomaže kad su vam prsti ledeni i zimi i leti. Limun pojačava svežinu i daje notu koja maskira oštrinu biljke. Ako volite jaču aromu, dodajte i listić nane. Ovaj jednostavan napitak košta gotovo ništa, a u kuhinji se nađe za pet minuta.

A vi, da li već gajite ruzmarin na prozoru ili ga kupujete sušenog? Napišite u komentarima kako vama prija i kad ga najradije pijete.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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