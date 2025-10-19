Čak 40 godina proučavao ljudski mozak: Ovo je navika broj 1 u čiji se rezultat kunem!

Kako da očuvamo mozak mladim i zdravim?

Na ovo pitanje odgovara Dr Gari Smol, koji je dobio sertifikat Američkog odbora za psihijatriju i neurologiju, a koji otkriva koje navike kompenzuju gubitak pamćenja povezan sa godinama., koji je više od 40 godina posvetio proučavanju ljudskog uma.

Njegov zaključak je jasan – postoji jedna navika koja je ključna za dugovečnost i vitalnost mozga. Više metoda, koje kompenzuju gubitak pamćenja povezan sa godinama, može se svesti na tri reči i kunem se u njihovu efikasnost – posmatraj, zabeleži i poveži“, kaže dr Smol. Evo šta to znači:

Posmatraj

Smatrajte ovu reč prijateljskim podsetnikom da usmerite pažnju.

„Najveći razlog zašto ljudi zaboravljaju je što su ometeni i nikada nisu u potpunosti naučili informaciju“, kaže dr Smol.

Zabeleži

Ne, ne prstima.

„Ovo nas podseća da napravimo mentalni snimak onoga što želimo da se kasnije setimo. Ovo nam omogućava da iskoristimo prirodnu sposobnost mozga da pamti vizuelne informacije“, kaže dr Smol, prenosi mondo.rs.

Poveži

Poslednji korak nadovezuje se na prethodna dva.

„To je način da se ti mentalni snimci povežu tako da imaju lično značenje. Ako nešto učinimo značajnim, to će postati pamtljivo“, kaže dr Smol.

Najvažnija navika – mentalna aktivnost

Prema dr Smolu, najvažnija navika za zdravlje mozga jeste stalna mentalna stimulacija. To znači da mozak, baš kao i mišići, mora da se koristi kako bi ostao snažan i funkcionalan.

Čitanje knjiga i tekstova različitih žanrova

Igranje misaonih igara poput šaha ili ukrštenih reči

Aktivno vođenje razgovora i razmena ideja

Sve ove aktivnosti podstiču neuroplastičnost, odnosno sposobnost mozga da stvara nove neuronske veze.

Zašto je ovo važno?

Pasivan način života i oslanjanje na rutinu dovode do slabljenja kognitivnih funkcija.

Redovna mentalna aktivnost smanjuje rizik od demencije i Alchajmerove bolesti.

Ljudi koji svakodnevno „vežbaju mozak“ imaju bolju koncentraciju, pamćenje i kreativnost.

Dr Smol naglašava da je važno kombinovati mentalne izazove sa fizičkom aktivnošću i zdravom ishranom, jer sve tri komponente zajedno čuvaju mozak.

Kako da uvedete ovu naviku u svakodnevicu?

Odvojite 20 minuta dnevno za čitanje ili rešavanje zagonetki.

Naučite nešto novo svake nedelje – reč na stranom jeziku, novu pesmu ili recept.

Razgovarajte sa ljudima o različitim temama, jer društvena interakcija stimuliše mozak.

Ograničite pasivno vreme pred ekranom i zamenite ga aktivnim učenjem.

Najvažnija navika za zdrav mozak nije skupa ni komplikovana – to je stalna mentalna aktivnost. Ako svakodnevno izazivate svoj um, ne samo da ćete poboljšati pamćenje i koncentraciju, već ćete i dugoročno zaštititi mozak od starenja.

