Ovu namirnicu zovu „četka za creva“: Jedna kašičica u čaši vode učiniće čuda za vaše varenje

Prirodna "četka za creva" u jednoj kašičici praha. Ljuske psilijuma vežu vodu i povećavaju obim i do 15 puta.

Psilijum nije obično vlakno, već pravo rešenje za zdravlje creva i moćna četka za creva. Pomaže pri varenju, i to ne blago, već potpuno menja ceo proces.

U dodiru sa vodom višestruko se širi i nabubri kao sunđer, pa omogućava dubinsku detoksikaciju creva kakvu do sada niste iskusili. Zato ga s pravom zovu najmoćnijom prirodnom „četkom“ za creva.

Funkcioniše tako što u kontaktu sa vodom stvara gustu, mekanu masu koja metodično čisti zidove debelog creva. On olakšava varenje tako što nežno, ali efikasno gura nakupljene štetne materije, toksine i stare naslage napolje.

Ovo je ključni korak u detoksikaciji, jer bukvalno izbacuje sav balast koji vas usporava i čini teškim.

Šta je psilijum i zašto je naš glavni saveznik za detoks

Psilijum su pahuljice dobijene iz semena biljke plantago. U kombinaciji sa vodom, psilijum pomaže pri varenju jer zbog svojih svojstava omogućava pravu detoksikaciju creva. Creva je vrlo važno održavati zdravim, pre svega pravilnom ishranom, ali i uz pomoć malih trikova za detoksikaciju.

Savremeni životni stil obeležen je dugim sedenjem i brzom hranom siromašnom vlaknima. Zato su problemi sa varenjem sve češći, a sve veći broj ljudi suočava se sa tegobama poput zatvora.

Funkcionišu kao svojevrsna „četka“ za creva, olakšava varenje i proces detoksikacije i izbacivanja štetnih materija iz debelog creva. Zahvaljujući visokom sadržaju polisaharidne sluzi, ljuske psilijuma vežu vodu i povećavaju svoj obim i do 15 puta.

Ova biljka sadrži lipide, nezasićene masne kiseline, vlakna i obilje sluzi, što omogućava efikasno podmazivanje unutrašnjih zidova creva. Dijetalna vlakna u biljci pomažu povećanju zapremine i otpornosti na enzime za varenje, olakšavajući njihov prolazak kroz probavni trakt do debelog creva. Tamo deluju tako što zadržavaju vodu, povećavaju svoj obim i podstiču peristaltiku creva.

Istraživanja o ovoj biljci često se objavljuju u stručnim časopisima, a pregled efekata psilijuma na varenje možete pogledati u radu objavljenom u časopisu „The American Journal of Gastroenterology“, pregled studije o ulozi psilijuma kod problema sa varenjem.

Ako imate hronične tegobe sa probavom, pre uvođenja psilijuma u svakodnevnu rutinu konsultujte lekara.

Kako najbolje iskoristiti ljuske psilijuma

Jednostavno razmutite kašičicu pahuljica psilijuma u vodi, jogurtu ili voćnom soku, i odmah konzumirajte, budući da brzo formira gelastu teksturu. Na ovaj način se aktivira moćna četka za creva u samo jednom gutljaju. Ipak, zapamtite ključno pravilo: preporučuje se popiti dodatnu čašu vode i obavezno povećati unos tečnosti tokom celog dana kako bi čišćenje bilo potpuno efikasno.

Upotreba ovog prirodnog leka ne donosi štetu zdravlju, ne narušava mikrofloru creva niti ometa proces varenja. Takođe je izuzetno koristan kao podrška za ublažavanje problema poput hemoroida i drugih povezanih sa varenjem.

Da li ste već probali psilijum i kako je vama pomogao kod varenja?

Koliko psilijuma dnevno se uzima?

Jedna kašičica pahuljica razmućena u čaši vode, jogurta ili voćnog soka, uz obaveznu dodatnu čašu vode i povećan unos tečnosti tokom dana.

Da li psilijum narušava mikrofloru creva?

Ne, psilijum ne donosi štetu zdravlju, ne narušava mikrofloru creva niti ometa proces varenja.

Za šta još pomaže psilijum osim za varenje?

Koristan je kao podrška za ublažavanje hemoroida i drugih problema povezanih sa varenjem.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

