Crveni čaj koji Srbi retko piju, a može da umiri stres i drži šećer pod kontrolom

Rooibos čaj je prirodni saveznik protiv dijabetesa koji mnogi zanemaruju. Otkrijte kako ova crvena biljka čuva vaše srce i obezbeđuje miran san.

Rooibos čaj je tihi heroj iz Južne Afrike koji, za razliku od kafe ili zelenog čaja, ne izaziva nervozu, a dokazano pomaže telu da se izbori sa modernim bolestima. Mnogi ga nepravedno zaobilaze, ne znajući da upravo ovaj napitak može biti ključna prevencija za stanja koja danas pogađaju milione ljudi.

Iako nam je kultura ispijanja kamilice i nane dobro poznata, Rooibos čaj donosi specifičnu kombinaciju minerala i antioksidanasa koju je teško naći u drugim biljkama. Ono što ga čini posebnim je odsustvo kofeina i prisustvo retkog sastojka koji direktno utiče na metabolizam šećera. Zamislite napitak koji možete piti u neograničenim količinama, a koji sa svakim gutljajem radi na jačanju vašeg imuniteta.

Zašto je Rooibos čaj moćan saveznik protiv dijabetesa?

Glavna snaga ovog crvenog napitka leži u jedinstvenom antioksidansu koji se zove aspalatin. Istraživanja su pokazala da aspalatin ima neverovatnu sposobnost da balansira nivo šećera u krvi i poboljša insulinsku rezistenciju. Ako se borite sa variranjem glukoze ili želite da preventivno delujete protiv dijabetesa tipa 2, Rooibos čaj bi trebalo da postane vaša dnevna rutina.

Pored regulacije šećera, ovaj čaj štiti srce. On deluje kao prirodni ACE inhibitor, što znači da pomaže u opuštanju krvnih sudova i snižavanju visokog krvnog pritiska. Za razliku od lekova koji često nose nuspojave, šolja ovog čaja nudi blagodet bez rizika.

3 razloga da da popijete šoljicu Rooibos čaja

Miran san bez kofeina : Pošto prirodno ne sadrži kofein, Rooibos čaj je savršen izbor za večernje sate. Neće vas držati budnim, već će, zahvaljujući magnezijumu i cinku, pomoći da se opustite i brže zaspite.

: Pošto prirodno ne sadrži kofein, Rooibos čaj je savršen izbor za večernje sate. Neće vas držati budnim, već će, zahvaljujući magnezijumu i cinku, pomoći da se opustite i brže zaspite. Moćna borba protiv upala : Polifenoli u ovom čaju deluju protivupalno, smanjujući bolove i štiteći ćelije od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima.

: Polifenoli u ovom čaju deluju protivupalno, smanjujući bolove i štiteći ćelije od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Lepota koja dolazi iznutra: Alfa-hidroksilna kiselina, koja se retko nalazi u hrani, prisutna je u ovom čaju i izuzetno je korisna za zdravlje kože i smanjenje bora.

Ritual zdravlja koji ne košta mnogo

Ne morate trošiti bogatstvo na skupe suplemente da biste osetili promenu. Dovoljno je da zamenite jednu kafu dnevno ovim napitkom. Priprema je jednostavna: prelijte vrećicu ili kašičicu čaja ključalom vodom i ostavite da odstoji pet do deset minuta. Što duže stoji, to više antioksidanasa otpušta. Njegov ukus je prirodno sladak i orašast, pa vam šećer verovatno neće ni biti potreban.

