Čudesni srpski, starinski lek: Svinjska mast oprana u 9 voda – istina ili mit?

Svinjska mast oprana u devet voda se koristila vekovima u Srbiji za lečenje nekih lakših oboljenja, a svaka domaćica je znala kako da je napravi.

Domaćice su posebno pripremale mast za lečenje, tako što bi odvojile jednu količinu nakon topljenja i temeljno je prale. Na kašiku masti, sipa se pola čaše hladne vode, muti se sve drvenom varjačom 10 sekundi, ostavi kratko da odstoji, pa se voda sa površine odlije. Postupak se ponavlja devet puta i tako dobija izrazito bela mast.

Mast za bolesna pluća

Za bolesna pluća, ona se koristi na više načina. Kod dece se može samo blago ugrejati pa namazati na grudni koš, prekriti gazom pa folijom, a onda obući detetu majicu i pidžamu. Treba da tako prespava, a sutradan uveče se ceo postupak može ponoviti.

Kod starijih, može se prvo namazati koža prepranom mašću, pa zatim priviti obloga od komovice. Takođe valja utopliti osobu i ostaviti je da tako prespava. Prema trećem starinskom receptu, preprana mast se može pomešati sa malo rakije, pa ovom mešavinom natopiti oblogu.

Šta još mast leči?

Smatra se da mast umiruje upalne procese i „izvlači“ temperaturu, a pobornici narodne medicine preporučuju je i kod upale sinusa, hemoroida i bubuljica na koži.

Naravno, izbor je na vama da li ćete se odlučiti na ovu narodnu tehniku.

