Čudotvorni prirodni melem protiv hemoroida, čak je i čuveni Ahil koristio jedan od sastojaka

Prirodni melem protiv hemoroida možete da napravite od ovih prirodnih sastojaka. Briše hemoroide kao gumicom.

Hemoroidi su najčešća bolest savremenog doba. Zahvata i muškarce i žene, a predstavljaju proširene vene ispod sluzokože. Ovaj prirodni melem protiv hemoroida možete i sami da napravite.

Starogrčko verovanje kaže da je njihov najveći junak Ahil koristio hajdučku travu, kako bi previjao svoje rane. U njegovu čast biljka je dobila latinsko ime, a Ahilov recept su koristili i naši hajduci, a veruje se da ova trava leči od mnogih bolesti.

Jedna od tegoba koju rešava su hemoroidi, koji znaju da prave velike probleme i da budu bolni. Evo recepta za čuveni melem koji briše hemoroide, a uz to čini i da se oni ne vraćaju više.

Za melem protiv hemoroida potrebno je

300g svinjske masti

2 kašike hajdučke trave

kašika cveta nevena

ulje lavande

Priprema:

Istopite svinjsku mast, a zatim dodajte hajdučku travu i neven i smesu mešajte.

Kada počne da cvrči skinite sa šporeta i mešajte 2 minuta.

Vreloj smesi dodajte 10 kapi ulja lavande i sve lepo izmešajte.

Poklopite i ostavite na hladnom mestu 24 časa.

Melem koji dobijete koristite 2 puta dnevno.

Hrana koja pogoršava simptome

Kakao, biber, senf i previše začinjeni sosovi nisu dobar izbor u slučaju da imate hemoroide, jer će samo još više iritirati područje analnog područja. Osim toga treba izbegavati kiselu hranu, tartufe, papriku i rotkvicu, slanu hranu, veoma začinjenu i začinjenu hranu i prženu hranu.

