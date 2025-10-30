Da li kafa šteti holesterolu? Lekar upozorava – sve zavisi od jedne stvari

Kafa ne sadrži holesterol, ali način pripreme menja sve.

Filtrirana štiti srce, dok domaća može podići LDL nivo.

Ako svako jutro kuvaš domaću kafu, možda nesvesno sabotiraš svoje srce. Iako kafa sama po sebi ne sadrži holesterol, određene supstance u njenom ulju – kafestol i kahveol – mogu da poremete ravnotežu LDL-a, poznatog kao „loš holesterol“.

Šta zapravo podiže holesterol?

Kafestol je prirodni spoj koji se nalazi u ulju kafe. Kada se kafa priprema bez filtera – kao turska, espresso ili french press – kafestol ostaje u šolji. A to direktno utiče na nivo LDL holesterola u krvi.

Filtrirana kafa, s druge strane, prolazi kroz papirni filter koji zadržava većinu tih supstanci. Rezultat? Manji rizik za srce, čak i ako piješ više šolja dnevno.

Domaća kafa vs. filtrirana: razlika koja menja sve

Domaća kafa: kuvana direktno u vodi, bez filtera. Ulja ostaju u napitku. Mogu podići LDL holesterol.

Filtrirana kafa: prolazi kroz papirni filter. Kafestol se zadržava. Bez negativnog uticaja na holesterol.

Studije pokazuju da redovno konzumiranje nefiltrirane kafe može povećati LDL za 8–10% kod osetljivih osoba.

Da li treba da se odrekneš kafe?

Ne. Kafa ima i svoje prednosti:

Bogata je antioksidansima koji smanjuju upale.

Ubrzava metabolizam i pomaže u sagorevanju masti.

Povećava fokus i raspoloženje – kofein podiže budnost.

Ali ako ti je holesterol već povišen, prelazak na filtriranu kafu može biti jednostavan korak ka zdravijem srcu.

Moj jutarnji ritual: filter + šetnja

Prelazak sa domaće na filtriranu kafu mi je promenio jutra. Više energije, manje nervoze. Dodala sam i 15 minuta šetnje nakon prve šolje – i osećam se kao da sam resetovala telo. Probaj i ti. Nije dijeta, nije odricanje – samo pametniji izbor.

Kafa i holesterol – sve je u pripremi

Kafa je deo jutarnjeg rituala miliona ljudi. Daje energiju, fokus, osećaj kontrole nad danom. Ali ono što mnogi ne znaju jeste da način pripreme može direktno uticati na zdravlje srca. Domaća kafa, bez filtera, sadrži kafestol – supstancu koja podiže LDL holesterol. Filtrirana kafa, s druge strane, zadržava te supstance i pruža sve benefite bez rizika.

Ne moraš da se odrekneš kafe. Ne moraš da menjaš ukus, navike, ni ritam. Dovoljno je da dodaš jedan papirni filter. To je jednostavna, dostupna promena koja može imati dugoročne efekte na tvoje zdravlje.

