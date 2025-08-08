Da li krckanje prstiju izaziva artritis? Lekar testirao na sebi i evo šta je otkrio nakon 60 godina!

Da li „pucketanje“ prstima izaziva artritis, pitanje je koje mnoge zanima, što potvrđuje i dr Kim Hajrih, reumatolog i profesor epidemiologije na Univerzitetu u Mančesteru.

Pucketanje prstima – navika koju mnogi praktikuju svakodnevno – već decenijama izaziva zabrinutost. Da li zaista oštećuje zglobove i vodi ka artritisu? Zahvaljujući višedecenijskom eksperimentu jednog američkog lekara i najnovijim istraživanjima, konačno imamo pouzdane odgovore.

Šta se dešava kada puckamo prstima?

Prema dr Kim Hajrih, reumatologu i profesoru epidemiologije na Univerzitetu u Mančesteru, zvuk koji čujemo pri pucketanju prstiju nastaje kada se gasovi rastvoreni u zglobnoj tečnosti formiraju mehuriće koji potom pucaju. Ova pojava ne oštećuje zglobove – naprotiv, prostor u zglobu se privremeno proširi, ali bez trajnih posledica

Naučni dokazi: Bez veze sa artritisom

Više studija je upoređivalo osobe koje redovno puckaju prstima sa onima koje to ne rade. Rezultati su jasni – nije pronađena razlika u učestalosti artritisa među njima. Najpoznatiji eksperiment sproveo je američki lekar koji je više od 60 godina svakodnevno puckao prste samo jedne ruke. Na kraju, ni na jednoj ruci nije bilo znakova artritisa

Pravi rizici za osteoartritis

Osteoartritis, najčešći oblik artritisa, povezan je sa:

Genetskim faktorima

Povredama zglobova (npr. prelomi, kidanje ligamenata)

Autoimunim bolestima poput reumatoidnog artritisa

Dakle, pucketanje prstima nije među faktorima rizika – ali sportske povrede i genetska predispozicija jesu

Bez brige oko pucketanja

Ako ste među 54% ljudi koji redovno puckaju prstima, možete odahnuti. Nauka ne podržava tvrdnju da ova navika izaziva artritis. Ipak, ako osećate bol, ukočenost ili oticanje zglobova, obavezno se obratite lekaru – jer to može ukazivati na druge zdravstvene probleme.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com