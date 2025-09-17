Da li si u riziku? Ova bolest pogađa svakog trećeg čoveka, a simptomi se ne vide dok ne bude kasno

Srčane bolesti ne bole dok ne bude kasno. Proverite da li ste već u riziku – bez da to znate.

Možda se osećate dobro. Možda ste u pokretu, jedete „pristojno“, ne pušite. Ali da li ste znali da srčane bolesti pogađaju svakog trećeg čoveka – i to često bez ikakvih upozoravajućih znakova?

Ovo nije tekst koji vas treba da uplaši. Ovo je tekst koji vas treba da probudi.

Zašto je srce najugroženiji organ današnjice?

Stres, loša ishrana, fizička neaktivnost, ali i genetika – sve to tiho gradi teren za ono što se zove „tihi infarkt“ ili „nevidljivi rizik“. Srčane bolesti ne dolaze uz dramatične simptome. One se uvlače polako, dok vi mislite da ste „samo umorni“.

Ko je u riziku, a da to ne zna?

– Ljudi koji sede više od 6 sati dnevno

– Oni koji preskaču doručak

– Osobe koje imaju visok krvni pritisak, ali ga ne leče

– Ljudi koji osećaju „pritisak u grudima“ ali ga ignorišu

– Svi koji kažu „ma to je od stresa“

Kako da proverite svoj rizik – bez odlaska kod lekara?

Postoje online kalkulatori rizika, ali i jednostavni testovi koje možete uraditi kod kuće. Na primer: da li možete da se popnete uz stepenice bez da se zadihate? Da li vam se dešava da se probudite umorni? Da li imate osećaj težine u grudima nakon obroka?

Ako ste na više od dva pitanja odgovorili sa „da“ – vreme je da se ozbiljno pozabavite svojim srcem.

Šta možete da uradite već danas?

– Zamenite jedno gazirano piće vodom

– Prošetajte 15 minuta bez telefona

– Izmerite krvni pritisak

– Podelite ovaj tekst sa nekim ko ignoriše simptome

Srce ne traži mnogo – ali traži da ga čujete dok još kuca tiho.

Mnogi ignorišu prve simptome jer veruju da su „premladi“ za srčane probleme. Ali godine nisu garancija – navike jesu. Ovaj tekst je tu da probudi svest, jer ako makar jedna osoba zastane i zapita se – ima smisla.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com