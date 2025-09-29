Da li znaš kada temperatura prelazi iz simptoma u opasnost?

Kada visoka temperatura više nije samo znak prehlade – evo kada treba da se zabrineš.

Ako se pitaš kada temperatura prelazi iz običnog simptoma u ozbiljnu opasnost – odgovor je: kada pređe 39°C i ne spušta se ni uz lekove. Telo tada ulazi u stanje koje može da ugrozi organe, posebno kod dece, starijih i hroničnih bolesnika.

Zvuči dramatično? I jeste. Jer temperatura nije bolest – ona je alarm. A kad alarm ne prestaje da zvoni, vreme je da se ne igraš junaka.

Kada temperatura postaje opasna?

Temperatura postaje opasna kada pređe 39°C i traje duže od 48 sati, uprkos terapiji.

U tim slučajevima, telo više ne pokušava samo da se izbori sa infekcijom – ono počinje da gubi kontrolu. Može doći do dehidracije, konfuzije, pa čak i napada. Kod male dece, to može izazvati febrilne konvulzije.

Koji su simptomi da temperatura nije bezazlena?

Ako uz temperaturu dolaze sledeći simptomi, vreme je za lekara:

Jaka glavobolja

Ukočen vrat

Zbunjenost ili halucinacije

Ubrzano disanje ili puls

Ne možeš da piješ vodu ili mokriš

Osip koji ne bledi kada se pritisne

Ovo su znakovi da telo ne reaguje normalno i da je potrebna hitna procena.

Kako da spustiš temperaturu kod kuće?

Ako temperatura nije prešla kritičnu granicu, možeš pokušati sledeće:

Uzmi antipiretik (paracetamol ili ibuprofen) Pij mnogo tečnosti – voda, čaj, supa Skini višak odeće i pokrivača Tuširaj se mlakom vodom (ne hladnom!) Odmaraj, ali ne se znoji pod jorganom Ako ni posle 2 dana ne ide dole – zovi lekara.

Kada treba odmah da ideš kod lekara?

Odmah potraži pomoć ako:

Temperatura je preko 40°C

Imaš teškoće sa disanjem

Ne možeš da se razbudiš ili si dezorijentisan

Kod deteta se javi grčenje ili osip

Ne čekaj da prođe samo od sebe. Bolje da odeš bez potrebe, nego da zakasniš.

Kako da znaš da je vreme za reakciju?

Temperatura preko 39°C + ne reaguje na lekove = opasnost

Prateći simptomi kao što su zbunjenost, osip, ukočenost = alarm

Kod dece i starijih – reaguj ranije

Ako nisi siguran – pitaj lekara, ne gugluj

