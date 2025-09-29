Da li znaš kada temperatura prelazi iz simptoma u opasnost?

Kada visoka temperatura više nije samo znak prehlade – evo kada treba da se zabrineš.
Ako se pitaš kada temperatura prelazi iz običnog simptoma u ozbiljnu opasnost – odgovor je: kada pređe 39°C i ne spušta se ni uz lekove. Telo tada ulazi u stanje koje može da ugrozi organe, posebno kod dece, starijih i hroničnih bolesnika.
Zvuči dramatično? I jeste. Jer temperatura nije bolest – ona je alarm. A kad alarm ne prestaje da zvoni, vreme je da se ne igraš junaka.
Kada temperatura postaje opasna?
Temperatura postaje opasna kada pređe 39°C i traje duže od 48 sati, uprkos terapiji.
U tim slučajevima, telo više ne pokušava samo da se izbori sa infekcijom – ono počinje da gubi kontrolu. Može doći do dehidracije, konfuzije, pa čak i napada. Kod male dece, to može izazvati febrilne konvulzije.
Koji su simptomi da temperatura nije bezazlena?
Ako uz temperaturu dolaze sledeći simptomi, vreme je za lekara:
- Jaka glavobolja
- Ukočen vrat
- Zbunjenost ili halucinacije
- Ubrzano disanje ili puls
- Ne možeš da piješ vodu ili mokriš
- Osip koji ne bledi kada se pritisne
Ovo su znakovi da telo ne reaguje normalno i da je potrebna hitna procena.
Kako da spustiš temperaturu kod kuće?
Ako temperatura nije prešla kritičnu granicu, možeš pokušati sledeće:
- Uzmi antipiretik (paracetamol ili ibuprofen)
- Pij mnogo tečnosti – voda, čaj, supa
- Skini višak odeće i pokrivača
- Tuširaj se mlakom vodom (ne hladnom!)
- Odmaraj, ali ne se znoji pod jorganom
- Ako ni posle 2 dana ne ide dole – zovi lekara.
Kada treba odmah da ideš kod lekara?
- Odmah potraži pomoć ako:
- Temperatura je preko 40°C
- Imaš teškoće sa disanjem
- Ne možeš da se razbudiš ili si dezorijentisan
- Kod deteta se javi grčenje ili osip
Ne čekaj da prođe samo od sebe. Bolje da odeš bez potrebe, nego da zakasniš.
Kako da znaš da je vreme za reakciju?
- Temperatura preko 39°C + ne reaguje na lekove = opasnost
- Prateći simptomi kao što su zbunjenost, osip, ukočenost = alarm
- Kod dece i starijih – reaguj ranije
- Ako nisi siguran – pitaj lekara, ne gugluj
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com