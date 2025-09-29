Da li znaš kada temperatura prelazi iz simptoma u opasnost?

toplomer sa visokom temperaturom
Kada visoka temperatura više nije samo znak prehlade – evo kada treba da se zabrineš.

Ako se pitaš kada temperatura prelazi iz običnog simptoma u ozbiljnu opasnost – odgovor je: kada pređe 39°C i ne spušta se ni uz lekove. Telo tada ulazi u stanje koje može da ugrozi organe, posebno kod dece, starijih i hroničnih bolesnika.

Zvuči dramatično? I jeste. Jer temperatura nije bolest – ona je alarm. A kad alarm ne prestaje da zvoni, vreme je da se ne igraš junaka.

Kada temperatura postaje opasna?

Temperatura postaje opasna kada pređe 39°C i traje duže od 48 sati, uprkos terapiji.

U tim slučajevima, telo više ne pokušava samo da se izbori sa infekcijom – ono počinje da gubi kontrolu. Može doći do dehidracije, konfuzije, pa čak i napada. Kod male dece, to može izazvati febrilne konvulzije.

Koji su simptomi da temperatura nije bezazlena?

Ako uz temperaturu dolaze sledeći simptomi, vreme je za lekara:

  • Jaka glavobolja
  • Ukočen vrat
  • Zbunjenost ili halucinacije
  • Ubrzano disanje ili puls
  • Ne možeš da piješ vodu ili mokriš
  • Osip koji ne bledi kada se pritisne

Ovo su znakovi da telo ne reaguje normalno i da je potrebna hitna procena.

Kako da spustiš temperaturu kod kuće?

Ako temperatura nije prešla kritičnu granicu, možeš pokušati sledeće:

  1. Uzmi antipiretik (paracetamol ili ibuprofen)
  2. Pij mnogo tečnosti – voda, čaj, supa
  3. Skini višak odeće i pokrivača
  4. Tuširaj se mlakom vodom (ne hladnom!)
  5. Odmaraj, ali ne se znoji pod jorganom
  6. Ako ni posle 2 dana ne ide dole – zovi lekara.

Kada treba odmah da ideš kod lekara?

  • Odmah potraži pomoć ako:
  • Temperatura je preko 40°C
  • Imaš teškoće sa disanjem
  • Ne možeš da se razbudiš ili si dezorijentisan
  • Kod deteta se javi grčenje ili osip

Ne čekaj da prođe samo od sebe. Bolje da odeš bez potrebe, nego da zakasniš.

Kako da znaš da je vreme za reakciju?

  • Temperatura preko 39°C + ne reaguje na lekove = opasnost
  • Prateći simptomi kao što su zbunjenost, osip, ukočenost = alarm
  • Kod dece i starijih – reaguj ranije
  • Ako nisi siguran – pitaj lekara, ne gugluj

