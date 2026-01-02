„Diže iz mrtvih“: Srpski recept za mamurluk završio na listi najboljih

Srpski recept za mamurluk preporučuju ga nakon burnih prazničnih noći
„Prvi dani januara su dani za oporavak. Širom sveta, dan nakon dočeka Nove godine obeležavaju tople supe, fermentisani ukusi i slana jela koja se tradicionalno jedu kako bi se telo lakše oporavilo“, napisao je Tast Atalas, a potom izdvojio najbolje obroke za mamurluk.
Na prvom mestu se našla vijetnamska supa sa nudalma – Pho.
Slede je:
Haejang-guk (korejska supa)
Kimchi jjigae (korejska supa)
Menudo (Meksiko)
Supa od bibera (Nigerija)
Rasol (Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska)
Rollmops (Nemačka)
Revuelto de Gramajo (Argentina)
Šta je rasol?
Rasol je tečnost u kojoj se kiseli kupus. Nastaje prirodnom fermentacijom kupusa uz dodatak soli i veoma je cenjen u tradicionalnoj ishrani.
Najčešće se koristi:
kao napitak protiv mamurluka
za hidrataciju i nadoknadu elektrolita
za poboljšanje varenja (zbog probiotika)
Bogat je vitaminom C, mineralima i dobrim bakterijama, a u kuhinji se koristi i za čorbe, variva i kiseljenje mesa.
