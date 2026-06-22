Gubitak dlaka na ovom delu tela krije opasnost: Može biti znak ozbiljnih zdravstvenih problema

Dlake na nožnim prstima koje odjednom nestanu mogu biti znak da krv ne stiže do stopala. Proverite šta vam telo poručuje pre nego što slegnete ramenima.

Dlake na nožnim prstima zvuče kao detalj koji nikoga ne zanima, sve dok jednog dana ne primetite da ih više nema. Podijatar Den Majkls iz Instituta za rekonstruktivnu hirurgiju stopala i skočnog zgloba kaže nešto što malo ljudi očekuje: te dlačice su zapravo dobar znak. Razlog je prost, krv stiže do najudaljenije tačke vašeg tela.

„Ne možete stvarati dlake na nožnim prstima bez dotoka krvi“, objašnjava on. Drugim rečima, ako vam tamo nešto raste, srce uspeva da progura krv kroz čitav taj put do palca i malog prsta. Kod nekih ljudi maljavost na nožnim prstima je izraženija prosto zbog gena, isto kao boja kose ili visina.

Zašto su dlake na nožnim prstima dobar znak

Stopalo je daleko od srca i prvo trpi kad cirkulacija oslabi. Zato lekari godinama gledaju upravo taj predeo. Prisustvo dlačica govori da arterije rade svoj posao i da kiseonik dolazi do prstiju. Kad sve funkcioniše, vi o tome i ne razmišljate, dlake rastu, vi ih brijete ili ne, i to je cela priča.

Kada gubitak dlaka na stopalima nije razlog za paniku

Naglo opadanje ne mora značiti bolest. Najčešći krivac je sasvim banalan, preuska obuća. Špicaste cipele i čvrste patike satima trljaju prste, pa dlačice jednostavno otpadnu od trenja. Ako nosite tesne cipele po ceo dan, to je prva stvar koju treba proveriti pre nego što pomislite na nešto gore.

Da li gubitak dlaka znači problem sa cirkulacijom?

Ponekad da. Trajno opadanje dlačica na prstima povezuje se sa slabijom cirkulacijom, visokim holesterolom, dijabetesom i perifernom arterijskom bolešću, stanjem u kome plak sužava arterije i koči dotok krvi do nogu. Gola, sjajna koža na stopalu uz hladne prste je signal za lekara, ne za Google.

Lekari ovaj znak shvataju ozbiljno s razlogom. U pregledu objavljenom u časopisu „JAMA“, istraživanje o fizičkim znacima periferne arterijske bolesti navodi da odsustvo dlaka na nogama može pomoći u proceni sužene cirkulacije. Sam po sebi taj nalaz nije dijagnoza, ali zajedno sa hladnim stopalima i bolom pri hodu vredi spomenuti svom lekaru.

Lekovi koji menjaju sliku

Pojačan rast dlačica ume da iznenadi. Neki lekovi ga podstiču, među njima Prozak, anabolički steroidi i kortikosteroidi. Ako ste nedavno počeli neku terapiju i primetili promenu, to je najverovatnije objašnjenje, a ne bolest.

Suprotan slučaj je redak, ali postoji. Naglo bujanje dlaka uz druge promene na koži teoretski može pratiti ozbiljnija stanja, čak i tumore stopala, koji su inače jako retki. Zato lekari poručuju jedno, ne donosite zaključke sami, nego se javite na pregled. Ako imate dijabetes, pritisak ili problem sa štitnom žlezdom, taj poziv lekaru je još važniji.

Šta sa uklanjanjem dlačica

Ako vam smetaju iz estetskih razloga, izbor je vaš. Brijanje, depilacione kreme, vosak i konac rade brzo. Elektroliza i laser traju duže, ali daju trajniji rezultat. Samo zapamtite, uklanjanje dlačica je kozmetika, a njihovo neočekivano opadanje samo od sebe je poruka koju vredi saslušati.

Da li su dlake na nožnim prstima normalne?

Jesu, sasvim. Govore o dobroj cirkulaciji i kod nekih su izraženije zbog genetike.

Zašto su mi nestale dlačice sa prstiju?

Najčešće zbog trenja preuske obuće. Ako traje, može ukazivati na slabiju cirkulaciju, pa proverite kod lekara.

Da li gubitak dlaka znači perifernu arterijsku bolest?

Ne uvek, ali može biti jedan od znakova uz hladna stopala i bol pri hodu. Lekar to lako proverava.

Kad ste poslednji put uopšte pogledali svoja stopala, i da li ste primetili neku promenu o kojoj do sada niste razmišljali?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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