Dodajte samo tajni sastojak u limunadu i dobićete eliksir koji čisti jetru i ceo organizam od toksina (foto)

Ova limunada ima samo 2 sastojka, a pravi je eliksir koji pročišćava jetru i celi organizam i čini da izgledamo zdravo, mladoliko i sveže…

Jetra je najveća žlezda u ljudskom telu, a njena uloga je da iz organizma otklanja štetne materije.

Međutim, nekada joj treba pomoći kod otklanjanja toksina, a to se može učiniti lako i na prirodan način.

Kako bi ovaj organ uvek bio u top formi, pomozite mu tako što ćete napraviti eliksir od samo dva sastojka.

Kako vam telo daje do znanja da je puno toksina?

Simptomi su: glavobolja, zamor, bol u zglobovima, zatvor, preterana proizvodnja gasova i nadutost. Da su se u telu nakupili otrovi pokazuju i tamni kolutovi oko očiju i ten bez sjaja, što automatski čini da izgledamo starije.

Eliksir koji pročišćava jetru i celi organizam i čini da izgledamo zdravo, mladoliko i sveže, a sadrži samo dva sastojka: maslinovo ulje i limunov sok.

Kako da napravite eliksir?

Pomešajte jednu kašiku ulja i jednu kašiku limunovog sok i popijte svako jutro na prazan stomak. I maslinovo ulje i limunov sok su bogati antioksidansima koji uklanjaju višak slobodnih radikala, štite zdrave ćelije od oštećenja i neutrališu toksine limunov sok.

Crna limunada savršena za detoksikaciju jetre

Možda ste već imali prilike da vidite na društvenim mrežama fotografije neobičnog pića koje je opisano kao crna limunada. Nije greška, a kada vidite za šta je sve dobra, sigurno ćete je i vi probati!

Veoma je zdrava, a evo kako se priprema:

– 4 čaše vode,

– ¼ soka sveže ceđenog limuna,

– med, stevija ili drugi zaslađivač po izboru,

– ¼ kašičice tj. jedna tableta aktivnog uglja.

