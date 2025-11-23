Doktor Borović otkriva zastrašujući problem Srba: Zašto se većina srčanih udara dešava ujutru

Promena nije instant drastična — ali je dostupna, realna i moćna

Ujutro, kad ustanete i uhvatite prvu šolju kafe — možda ne znate da upravo taj jutarnji ritual može povećati rizik od infarkta. Kardiolog dr Petar Borović upozorava da je popularni ritual sa kafom na prazan stomak opasniji nego što mislite.

Većina srčanih udara događa se u ranim jutarnjim satima — a jedan od glavnih krivaca može biti vaša jutarnja kava. Promenite ritual i spasite zdravlje srca.

Zašto se infarkt najčešće dešava ujutru?

Dr Borović objašnjava da ujutro krv bude gušća, jer je telo dehidrirano posle noći. U tom trenutku, unošenje kofeina pogoršava stvar – kava na prazan želudac može “izbaciti” hormon melatonin, koji je ključan za kvalitetan san.

Uz to, kofein deluje kao stimulans — pojačava hormon užitka, ali taj nalet brzo prolazi i ostavlja prazninu, zbog čega ljudi često posegnu za još jednom šoljom. Borović čak upoređuje zloupotrebu kafe s oblikom zavisnosti.

Šta je zdravija zamena za jutarnju kafu?

1. Hidratacija – voda ili limunada

Umesto da odmah popijete kafu, počnite dan čašom tople vode sa limunom. Borović ističe da je to bolji izbor jer pomaže razređivanju krvi ujutro.

2. Drugi napici

Kakao – pruža energiju bez jakog kofeinskog efekta.

Biljni čajevi, kao hibiskus, su odlična alternativa: blagi su, ne dehidriraju i ne remete hormone sna.

3. Postepeno smanjivanje kafe

Ako pijete četiri šolje dnevno, Borović savetuje: smanjite na tri, pa na dve. Paralelno — povećajte unos vode ili limunade.

Kako ove male promene zaista utiču na zdravlje?

Bolji san: oslobađate se kofeinskog “talasa i pada” koji remeti hormon melatonin, što znači da ćete spavati dublje i buditi se odmorniji.

Smanjen rizik od infarkta: bolje hidrirano telo znači ređu krv i manju sklonost ka stvaranju ugrušaka u ranim jutarnjim satima.

Stabilnije raspoloženje: bez naglih “uspona i padova” hormona užitka, dan započinjete mirnije.

Šta još možete uraditi da zaštitite srce?

Obratite pažnju na unos vode tokom celog dana – dehidratacija nije samo jutarnji problem.

Vežbajte preventivne navike: šetnja, duboko disanje, mada mala promena ima veliki značaj.

Pratite signalna upozorenja: Borović naglašava da simptomi infarkta ponekad mogu biti suptilni – bol u ramenu, vrtoglavica ili nelagodnost u vilici

Posetite lekara redovno – preventivni pregledi i kontrola rizika (poput krvnog pritiska, holesterola) su ključ.

Jutro je veoma važno za zdravlje srca

Vaš jutarnji ritual — način na koji započinjete dan — može imati konkretan, direktan uticaj na zdravlje srca. Kombinacija hidratacije, smanjenja kafe i uvođenja nežnih, zdravih navika može značajno smanjiti rizik od infarkta.

Promena nije instant drastična — ali je dostupna, realna i moćna. Započnite sutra sa čašom limunade umesto kafe i poslušajte svoje srce.

