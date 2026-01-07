Doktor “krckao” prstima svakog dana: Nakon 60 godina otkrio da li ova navika izaziva artritis

Najpoznatiji primer je američki lekar koji je, u pokušaju da dokaže svojoj majci da nije u pravu, 60 godina krckao zglobove samo jedne ruke

Da li „pucketanje, krckanje“ prstima izaziva artritis, pitanje je koje mnoge zanima, što potvrđuje i dr Kim Hajrih, reumatolog i profesor epidemiologije na Univerzitetu u Mančesteru.

Koliko puta ste čuli da će vas pucketanje prstima koštati zdravlja i dovesti do artritisa? Ovo je uvreženo mišljenje, ali čak i stručnjaci imaju različite odgovore. Šta se zaista dešava u zglobovima kada ih krckamo, puckamo i da li ova navika ostavlja trajne posledice, odgovara dr Kim Hajrih, reumatolog i profesor epidemiologije na Univerzitetu u Mančesteru.

„Ovo je jedno od najčešćih pitanja koje mi postavljaju i na poslu i prijatelji“, kaže dr Hajrih.

Šta se tačno dešava kada „krckate“ prstima?

I nije ni čudo. Čak 54 odsto nas redovno pucketa prstima, proizvodeći taj prepoznatljiv zvuk dok manipulišemo zglobovima.

„Zglobovi na prstima su vrlo uski i u njima se nalazi mala količina tečnosti. Kada ljudi puckaju prstima, privremeno proširuju taj prostor. Pritom, opada pritisak i gas rastvoren u toj tečnosti formira mehuriće, a pucanje tih mehurića zapravo proizvodi zvuk“, objašnjava.

Vrsta artritisa zbog koje se ljudi najviše brinu jeste osteoartritis, najčešći oblik ove bolesti. To je bolno stanje koje izaziva oticanje i ukočenost zglobova, a postaje sve češće kako starimo.

„Još uvek ne znamo tačan uzrok, ali genetika ima veliki uticaj. Povrede zglobova su takođe jedan od faktora rizika“, kaže dr Hajrih.

Upravo ta povezanost sa povredama verovatno izaziva zabrinutost oko puckanja prstiju.

„Ljudi verovatno misle da oštećuju zglobove“, dodaje.

A, da li zaista postoji šteta?

Prema rečima dr Hajrih, dokazi kažu – ne.

„Naučnici su ispitivali osobe sa i bez artritisa i pitali ih da li su puckale prstima. Razlika nije uočena. Druga istraživanja su koristila rendgenske snimke da uporede one koji puckaju prstima i one koji to ne rade. Opet, nije bilo razlike“, kaže dr Hajrih

Verovatno najpoznatiji primer je američki lekar koji je, u pokušaju da dokaže svojoj majci da nije u pravu, više od 60 godina svakog dana puckao zglobove samo jedne ruke. Kada je na kraju pregledao obe ruke, nije bilo znakova artritisa ni na jednoj.

A koje povrede zaista povećavaju rizik od osteoartritisa?

„Sportske povrede, kao što su prelomi kostiju blizu zgloba ili kidanje ligamenata“, kaže dr Hajrih.

Osobe koje već imaju neku drugu vrstu artritisa, poput autoimunog reumatoidnog artritisa, takođe su sklonije razvoju osteoartritisa.

