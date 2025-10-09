Doktor otkriva recept za najzdraviju kafu ikada: „Dodajte samo prstohvat ovoga i pretvara se u eliksir“

Vaša obična jutarnja kafa može postati eliksir zdravlja.

Dr. Saurabh Sethi, specijalist gastroenterologije i stručnjak za zdravlje creva, u videu na svom Instagram profilu @doctor.sethi otkrio je kako tri jednostavna dodatka mogu pretvoriti kafu u piće s neverovatnim zdravstvenim benefitima.

Samo prstohvat cimeta deluje kao antioksidant

„Većina ljudi zaboravlja da doda tri jednostavna sastojka u svoju kafu. Samo prstohvat cimeta može pomoći u smanjenju skokova šećera u krvi i dodati moćne antioksidante“, rekao je dr Seti.

Antioksidanti neutrališu slobodne radikale – nestabilne molekule kiseonika koji oštećuju zdrave ćelije i izazivaju ono što je poznato kao oksidativni stres. Ovo je povezano sa bolestima poput srčanih oboljenja, raka, dijabetesa i Alchajmerove bolesti.

Prema rečima dr Seti, uključivanje hrane bogate antioksidansima poput voća, povrća – i cimeta – može značajno smanjiti rizik od razvoja ovih ozbiljnih bolesti.

Preporučuje se dodati malu količinu cimeta — prstohvat ili oko pola do jedne čajne kašičice — direktno u šolju ili u sam filter pri pripremi, pa dobro promešati; ono može da poboljša aromu, ublaži gorčinu i omogući da uživate u kafi s manje dodatnog šećera.

MCT ulje – gorivo za mozak i telo

Još jedan dodatak ishrani koji preporučuje je MCT ulje (srednjelančani trigliceridi), koje se dobija iz kokosovog ili palminog ulja.

„Obezbeđuje stalan izvor energije, a istovremeno podržava zdravlje mozga“, naglasio je dr Seti.

MCT ulje, koje se može kupiti za oko 8 funti po bočici, nema ukus ni miris, što ga čini idealnim za dodavanje u kafu ili čak salate.

Australijska nutricionistkinja dr Rozmari Stenton objasnila je u članku za The Conversation zašto se ovo ulje smatra „pojačivačem metabolizma“:

„Za razliku od većine masti koje se apsorbuju u krvotok, MCT ulje ide direktno u jetru. To znači da se može koristiti kao gorivo brže od drugih masti“, napisala je Stenton.

Kakao prah – poslastica za crevne bakterije

Treći dodatak ishrani koji bi mogao najviše da se dopadne onima koji vole slatkiše je prah crne čokolade.

„Bogat polifenolima, kakao u kombinaciji sa kafom hrani vaše dobre crevne bakterije“, otkriva dr Seti.

Naučne studije su pokazale da polifenoli u kakau podstiču rast korisnih bakterija kao što su laktobacili i bifidobakterije.

Polifenoli su biljna jedinjenja koja se nalaze u bobičastom voću, orašastim plodovima, povrću, žitaricama i čokoladi. Deluju kao moćni antioksidansi, smanjujući štetne efekte slobodnih radikala u organizmu.

Moguće prednosti i ograničenja

Osobe koje uzimaju lekove za razređivanje krvi ili imaju specifične zdravstvene probleme treba da vode računa o količini i posavetuju se sa lekarom pre značajnijih promena u ishrani.

