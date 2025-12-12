Doktorka koja pije 5 kafa dnevno otkriva: Evo zašto šoljica više nije greh, lekari o ovome ćute

Doktorka napominje da je važno slušati svoje telo jer neki ljudi mogu biti osetljiviji na kofein iz kafe, ali umerenost ostaje ključ

Doktorka Reni Hoenderkamp, koja pije i do 5 šoljica kafe dnevno, objašnjava naučne razloge zašto kafa može imati pozitivne efekte na zdravlje.

Te prednosti kafe su brojne: od dugovečnosti do smanjenog rizika od bolesti.

Iako se često upozorava na moguću štetu prekomernog unosa kofeina, ljubitelji omiljenog napitka mogu da „odahnu“. Dovoljno je samo da pogledate neke stručne smernice o njegovim potencijalnim koristima.

Dr Reni Hoenderkamp ističe nekoliko razloga zbog kojih smatra da voleti kafu može biti više od običnog rituala. Naravno, ako se pije umereno.

Prema njenim rečima, prevladavajući narativ da je kafa štetna često ne uzima u obzir širi spektar koristi koje ovaj napitak može imati.

„Iako sve može biti štetno u velikim količinama, ja se vodim motom da je umerenost ključ. U tim okvirima kofein može biti dobra stvar“, naglasila je. Hoenderkamp sama pije oko pet šoljica kafe dnevno, povremeno i više.

Povezanost s dužim životnim vekom

Stručnjakinja objašnjava da umereni konzumenti kafe pokazuju tendenciju dužeg životnog veka i nižeg rizika od prevremene smrti. Studije sugerišu da kofein može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti i ukupne smrtnosti.

Nutritivna vrednost zrna kafe

Hoenderkamp skreće pažnju na sastav samih zrna: pržena i mlevena sadrže velike količine polifenola, antioksidanata, vitamina i minerala. Oslobađanje ovih jedinjenja tokom pripreme može doprineti smanjenju oštećenja DNK. To je važno u prevenciji razvoja nekih bolesti, piše Nova.

Regulacija šećera i zaštita mozga

Kafa, kako kaže, ne utiče samo na budnost već i na metabolizam:

„Konzumenti kafe imaju manju verovatnoću da razviju dijabetes“. Dve šoljice dnevno mogu čak ponuditi zaštitu od Alchajmerove bolesti. Jedna šoljica dnevno povezana je i sa smanjenim rizikom od moždanog udara, što doktoricu posebno zabrinjava zbog posledica koje taj zdravstveni događaj može ostaviti.

Dodatne koristi po organizam

Stručnjakinja ukazuje i na druge potencijalne prednosti:

– Smanjen rizik od Parkinsonove bolesti i poboljšana kontrola pokreta kod obolelih.

– Povoljno dejstvo na jetru, uz češće normalne vrednosti jetrenih enzima kod konzumenata kafe.

– Raznovrsniji mikrobiom, što je povezano sa zdravijim crevnim sistemom.

Istraživanja ukazuju i na to da kofein može inhibirati rast ćelija nekih tipova tumora u laboratorijskim uslovima.

Na kraju, doktorka napominje da je važno slušati svoje telo jer neki ljudi mogu biti osetljiviji na kofein, ali i podseća da umerenost ostaje ključ u uživanju u kafi bez neželjenih efekata.

