Domaći sirup ima samo 3 sastojka, a pravi spas je i kod najupornijeg kašlja!

Ako vas muči uporan kašalj, ne morate da idete do apoteke po sirup
Možete i da napravite sirup u svom domu. Prirodan, a delotvoran sirup od lovorovog lista odlično je sredstvo za umirenje nadraženog grla.
Deluje protivupalno i antiseptički, ali takođe i pročišćuje disajne puteve i jača imunitet, prenosi kurir.rs.ss
Lovorov list se vrlo često koristi kao dodatak raznim jelima. Etrično ulje lovora dobro je za inhalaciju i dezinfekciju prostora pogotovo u sezoni gripa. List lovora bogat je mineralima, vitaminom B.
Recpet za sirup
Sastojci:
- 6 komada sušenog lovorovog lista
1 limun
3-4 kašičice smeđeg šećera ili meda
Priprema:
U posudi prokuvajte 2,5 dcl vode. Dodajte 6 osušenih komada lovorovog lista i kuvajte poklopljeno 5 do 10 minuta.
Izvadite listove, a tečnost prebacite u drugu posudu. Dodajte šećer i sok od jednog limuna pa sve dobro promešajte.
Sirup možete čuvati i van frižidera. Uzima se ujutru i uveče, a možete i popodne, neće škoditi. Sirup mogu i deca da piju, po jedu kašičicu dnevno.
Ako imati baš jak kašalj u sirup možete dodati i malo listova sveže nane. A ako pak niste bolesni, sirup možete uzimati svako jutro po jednu kafenu kašičicu.
Kašalj bi trebao da se smiri, a onda i u potpunosti prestane. Ovaj sirup je idealan izbor za zimske dane, a može da se uzima i preventivno.
Dodatni recepta za sirup od piva
Za sirup vam je potrebno:
– 3 lovorova lista
– 150 g šećera
– 0.5 l piva
Priprema:
U šerpici na tihoj vatri karamelizujete šećer, ali morate da pazite da vam ne zagori. Kada se šećer karamelizuje i dobije braonkastu boju tada ga sklonite sa vatre i dodate pivo koje je bilo na sobnoj temperaturi.
Vratite sirup na šporet i mešajte dok se smesa lepo ne sjedini (15-20 minuta). Kada boja počne da liči na med, dodajte 3 lovorova lista i zatim ga sipate u staklenu teglu i ostavite da se ohladi.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com