Domaći sirup od samo 3 sastojka pravi je spas i kod najupornijeg kašlja!

Ovaj domaći sirup je idealan izbor za zimske dane, a može da se uzima i preventivno. Mogu da ga koriste i deca i odrasli

Ako vas muči uporan kašalj, ne morate da idete do apoteke po sirup

Možete i da napravite sirup u svom domu. Prirodan, a delotvoran sirup od lovorovog lista odlično je sredstvo za umirenje nadraženog grla.

Deluje protivupalno i antiseptički, ali takođe i pročišćuje disajne puteve i jača imunitet, prenosi kurir.rs.ss

Lovorov list se vrlo često koristi kao dodatak raznim jelima. Etrično ulje lovora dobro je za inhalaciju i dezinfekciju prostora pogotovo u sezoni gripa. List lovora bogat je mineralima, vitaminom B.

Recpet za domaći sirup

Sastojci:

6 komada sušenog lovorovog lista

1 limun

3-4 kašičice smeđeg šećera ili meda

Priprema:

U posudi prokuvajte 2,5 dcl vode. Dodajte 6 osušenih komada lovorovog lista i kuvajte poklopljeno 5 do 10 minuta.

Izvadite listove, a tečnost prebacite u drugu posudu. Dodajte šećer i sok od jednog limuna pa sve dobro promešajte.

Sirup možete čuvati i van frižidera. Uzima se ujutru i uveče, a možete i popodne, neće škoditi. Sirup mogu i deca da piju, po jedu kašičicu dnevno.

Ako imati baš jak kašalj u sirup možete dodati i malo listova sveže nane. A ako pak niste bolesni, sirup možete uzimati svako jutro po jednu kafenu kašičicu.

Kašalj bi trebao da se smiri, a onda i u potpunosti prestane. Ovaj sirup je idealan izbor za zimske dane, a može da se uzima i preventivno.

Dodatni recepta za sirup od piva

Za sirup vam je potrebno:

– 3 lovorova lista

– 150 g šećera

– 0.5 l piva

Priprema:

U šerpici na tihoj vatri karamelizujete šećer, ali morate da pazite da vam ne zagori. Kada se šećer karamelizuje i dobije braonkastu boju tada ga sklonite sa vatre i dodate pivo koje je bilo na sobnoj temperaturi.

Vratite sirup na šporet i mešajte dok se smesa lepo ne sjedini (15-20 minuta). Kada boja počne da liči na med, dodajte 3 lovorova lista i zatim ga sipate u staklenu teglu i ostavite da se ohladi.

