Efikasne, a jeftine: Uzimite ove dve stvari odmah čim osetite simptome prehlade

Pred nama je sezona prehlada i gripa koje je skoro nemoguće izbeći, ali lekari savetuju da simptome možete ublažiti ukoliko odmah reagujete i poslužite se jednostavnim trikovima.

Postoje dve jeftine i lako dostupne stvari koje možete uzeti pri prvim znakovima prehlade ili gripa kako biste ublažili simptome, skratili trajanje bolesti i smanjili rizik od komplikacija.

Prva linija: odmor i hidratacija

Odmaranje i pojačana hidratacija su osnovni i najefikasniji koraci odmah po pojavi simptoma. Mir, dovoljno sna i unos tečnosti pomažu imunom sistemu da se bolje bori protiv infekcije i ublažavaju simptome poput glavobolje i iscrpljenosti.

Brzo pomoćno sredstvo: paracetamol ili ibuprofen

Za snižavanje temperature i smanjenje bola preporučuju se paracetamol ili ibuprofen prema uputstvu i dozi prilagođenoj uzrastu i zdravstvenom stanju. Ovi lekovi olakšavaju tegobe i omogućavaju mirniji san, što ubrzava oporavak.

Dodatna podrška: inhalacije i sirupi za grlo

Topli napici, inhalacije parom i sirupi za grlo ili pastile mogu značajno ublažiti nadražaj, curenje nosa i upalu grla. Slane ispirke nosa i topli čajevi sa medom deluju umirujuće i smanjuju nelagodnost.

Kada potražiti lekarsku pomoć

Ako temperatura ne pada uprkos lekovima, simptomi se pogoršavaju, javlja se otežano disanje, jak bol u grudima, znaci dehidracije ili traju duže od nekoliko dana, neophodno je obratiti se lekaru radi procene i eventualnih testova.

Prevencija i razboritost

Vakcinacija protiv sezonskog gripa, redovna higijena ruku, izbegavanje bliskog kontakta kad ste bolesni i rani početak mera kod prvih simptoma smanjuju šanse za težak tok bolesti i širenje virusa na druge.

