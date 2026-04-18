Nije sve što boli bolest: Ako vas žiga na ovom mestu, niste bolesni – već predugo ćutite i ugađate drugima

Fizički bol od stresa jasno pokazuje da ste predugo ćutali i trpeli. Prestanite da ugađate drugima i vratite kontrolu nad telom već danas.

Uvek ste tu za druge, ali ko je tu za vas kada vas preseče oštar bol između lopatica? Taj fizički bol od stresa nije slučajnost – on se javlja svaki put kada prećutite sebe da biste ugodili drugima.

Umesto da krivite promaju, priznajte sebi istinu: vaše telo samo izbacuje ono što ste odlučili da „progutate“.

Taj žig u sredini leđa je jasan znak da ste prešli granicu izdržljivosti. Poslušajte svoje telo pre nego što vas tuđi teret potpuno slomi.

Šta je tačno fizički bol od stresa?

Fizički bol od stresa je zapravo način na koji nam telo kaže da više ne može da ćuti.

To je ona nakupljena napetost i svaka ona reč koju ste ‘progutali’ umesto da je izgovorite.

Taj grč u vratu i leđima nije kvar na kostima, to je samo vaša duša koja više ne može da nosi teret koji ste joj natovarili.

Vrat i ramena kao skupljači neizgovorenih reči

Svaki put kada prećutite nepravdu ili tiho pristanete da radite tuđi posao, vaša ramena to ‘zapišu’.

Ta napetost koju osećate u vratu i leđima je zapravo sav onaj bes koji ste progutali umesto da kažete – dosta je.

Vremenom, taj grč postaje nevidljivi oklop koji vam ne da mira čak ni dok spavate.

Prestanite da budete tuđi štit i ‘tampon zona’ za tuđe sukobe i greške.

Onog trenutka kada naučite da izgovorite jedno kratko i jasno ‘ne’, osetićete kako onaj težak pritisak u vratu popušta.

Niste dužni da nosite tuđa neraspoloženja na svojim leđima.

Čim spustite taj tuđi teret, videćete koliko je lakše disati.

Psihosomatski bolovi u leđima nose tuđi teret

Donji deo leđa obično prvi strada onda kada na svoja pleća natovarite brigu o svima – o novcu, o budućnosti i o tome da li su svi oko vas srećni i namireni.

Ti bolovi se najčešće javljaju kod onih koji sebe uvek ostavljaju za kraj, kao poslednju stavku na listi prioriteta.

Nije retkost da ljudi godinama obilaze ordinacije tražeći lek za to oštro probadanje, ne sluteći da njihova leđa zapravo ne traže terapiju, već trenutak u kojem će konačno spustiti taj preteški teret tuđih očekivanja.

Međutim, kako navodi studija objavljena u časopisu „Journal of Pain Research“, istraživanje o povezanosti anksioznosti i somatizacije sa bolom veoma oštro pokazuje da su psihološki faktori daleko prisutniji kod pacijenata sa lumbagom nego organska oštećenja tkiva.

Vaše telo prosto procesuirano signalizira ono što vaš svesni um uporno odbija da prizna. Hronična briga za druge ljude direktno lomi vašu sopstvenu kičmu.

Kako da konačno prodišete punim plućima

Dokazano je da potisnute emocije stvaraju bol koji vas, pre ili kasnije, potpuno parališe.

Da biste prekinuli taj krug, prestanite da lečite samo simptom i posvetite se uzroku.

Svake večeri pred spavanje uradite jedan iskren test: zapitajte se kome ste danas udovoljili na sopstvenu štetu?

Dok ležite, svesno opustite telo i duboko udahnite. Shvatite da je postavljanje granica najbolji lek koji možete pokloniti svojim iscrpljenim mišićima.

To što ćete konačno staviti sebe na prvo mesto nije sebičnost, već čist instinkt za preživljavanje.

Žrtvovanje zdravlja da bi drugima bilo udobno ne donosi ordenje, već samo bolnu ukočenost. Preuzmite kormilo nad svojim životom i recite – dosta.

Da li emocionalni stres i bol uvek dolaze zajedno?

Da, dugotrajna mentalna napetost izaziva nesvesno grčenje mišića i slabiji dotok krvi, što rezultira oštrim, upornim telesnim tegobama bez stvarnog medicinskog uzroka.

Kako zaustaviti zadržavanje stresa u telu bez lekova?

Uradite lagane vežbe istezanja, primenite tople obloge na bolno mesto i vežbajte duboko disanje. Rad na postavljanju emotivnih granica najbrže rešava hronični spazam.

Gde se fizička manifestacija stresa prvo oseti?

Najčešće lokacije su predeo vrata, gornji trapezasti mišići i donji lumbalni deo, jer ove regije prve reaguju na preveliku količinu tuđe odgovornosti.

Koji deo tela vama apsolutno uvek prvi pošalje signal upozorenja kada previše tuđih problema natovarite na svoja leđa?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com