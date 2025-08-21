Gastroenterolog podelio „savet broj 1“ protiv gasova: Ovaj napitak leči nadutost u trenu

Ako vas naduven stomak i gasovi prate svakodnevno, gastroenterolog dr Joseph Salhab ima jednostavan savet koji će doneti trenutno olakšanje.

Prema dr Salhabu, ispijanje toplog čaja od nane pomaže da se opuste crevni mišići i ubrzano uklone višak gasova. Nanina eterična ulja deluju umirujuće, smanjuju grčeve i otklanjaju neprijatan osećaj napuhanosti.

Evo kakav sve efekat na vaš stomaka ima ispijanje čaja od nane:

Opuštanje crevnih mišića

Mentol, glavni aktivni sastojak u nani, deluje umirujuće na glatke mišiće u zidovima creva. Time se smanjuju grčevi i nagomilavanje gasova, a varenje postaje ravnomernije.

Karminativni efekat

Mente pomaže u razbijanju mehurića gasova i olakšava njihov izlazak iz creva. To sprečava osećaj napuhanosti i ublažava pritisak u stomaku.

Poboljšanje varenja

Čaj od nane stimuliše lučenje žuči, što ubrzava preradu masti i remedira probavne smetnje. Brže varenje znači manje fermentacije u crevima i manju tvorbu gasova.

Kako i kada piti čaj od nane

Za najbolje rezultate, pijte jednu šolju toplog čaja pola sata nakon obroka. Dovoljna je jedna do dve kesice ili kašičica sveže ili sušene nane. Nemojte ga konzumirati previše često ako imate ozbiljne gastrične probleme – u tim slučajevima je najbolje posavetovati se sa lekarom.

Zašto nastaje nadutost

Naše crevo nastanjuju bilioni mikroorganizama koji učestvuju u varenju, jačaju imunitet i utiču na raspoloženje. Kada poremećaj ishrane, loše navike ili prekomerno „nezdravi“ sojevi bakterija ometaju ovaj balans, dolazi do fermentacije hrane i zadržavanja gasa.

Namirnice koje mogu pojačati gasove

Krstašice poput brokolija i karfiola sadrže šećere koje naše crevo teško vari, pa se lako fermentišu i stvaraju gasove.

Mahunarke, kao što su pasulj i sočivo, mogu izazvati slične tegobe zbog visokog sadržaja vlakana i oligosaharida.

Ostali pokretači nadutosti

Nepravilni obroci ili preskakanje jela usporavaju varenje i povećavaju nakupljanje vazduha.

Hronični stres drži telo u „bori se ili beži“ režimu, što gasi varenje i pojačava napuhnutost.

Intenzivni intervalni treninzi (HIIT) kod osetljivijih osoba dodatno stimulišu stresne hormone, usporavaju varenje i vode do nadimanja.

Loš san narušava oporavak creva i može otežati pražnjenje, što se manifestuje kroz gasove i nelagodu.

Brzo gutanje hrane ne dozvoljava dovoljno žvakanja (preporuka je 15–30 žvakanja po zalogaju), pa želudac i creva dobijaju prevelike komade hrane i stvaraju gasove prilikom razgradnje.

Primenite dr Salhabov savet i uvrstite čaj od nane u svoju dnevnu rutinu, a uz kontrolu ishrane i ritam života lako ćete se rešiti neprijatne napuhanosti.

