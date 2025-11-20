Glavni uzrok raka pluća u Srbiji: Doktor otkriva jezivu statistiku – bolest razara celo telo

Glavni uzrok raka pluća u Srbiji – godišnje odnosi 5.000 života. Doktor otkriva jezivu statistiku i upozorava da bolest razara celo telo.

Kada čujete da glavni uzrok raka pluća u Srbiji nije neka misteriozna bolest, već navika koju mnogi svakodnevno praktikuju – pušenje, teško je ostati ravnodušan. Doktor Nikola Piljić iz Niša upozorava da ova zavisnost godišnje odnese oko 5.000 života, dok više od 7.000 ljudi oboli. Statistika je jeziva: u čak 90 odsto slučajeva rak pluća izaziva duvanski dim.

Piljić naglašava da pušenje ne razara samo pluća – „ne postoji organ u telu koji ne pati zbog duvana“. Srce, krvni sudovi, pa čak i bešika direktno su ugroženi. Studije pokazuju da zemlje koje strogo sprovode zabranu pušenja beleže pad srčanih udara za 26 odsto već u prvoj godini.

Kad navika postane pretnja

Koliko puta ste sedeli u kafiću, okruženi dimom, i pomislili da „nije strašno“? Upravo ta svakodnevna izloženost, čak i kada ne pušite, povećava rizik. Podaci Instituta Batut kažu da je 60 odsto dece u Srbiji izloženo duvanskom dimu u sopstvenom domu.

Mali koraci koji spašavaju pluća

– Ako ste pušač, razmislite o postepenom smanjenju – svaka cigareta manje znači manji rizik.

– Ako ste nepušač, zahtevajte svoje pravo na čist vazduh u radnom i javnom prostoru.

– Elektronske cigarete nisu bez rizika – najbolja alternativa je potpuni prestanak.

– Uvedite „dim-free zone“ kod kuće – zaštitite decu i porodicu.

Najčešća pitanja o raku pluća

Da li samo pušači obolevaju od raka pluća?

Ne. Pasivno pušenje je jednako opasno – čak i povremena izloženost dimu povećava rizik.

Koliko brzo se telo oporavlja kada prestanete da pušite?

Već nakon 20 minuta krvni pritisak se stabilizuje, a posle godinu dana rizik od srčanog udara pada na polovinu.

Zašto se zakon o zabrani pušenja ne poštuje?

Prema podacima, čak 43 odsto ljudi je izloženo dimu na poslu – kontrola je slaba, a navike duboko ukorenjene.

Glavni uzrok raka pluća u Srbiji je poznat i promenljiv – pušenje. Doktor Piljić jasno poručuje: bolest razara celo telo, a prevencija je jedini put. Svaka odluka da se smanji ili prekine pušenje znači spas ne samo pluća, već i života.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com