Glavobolja od vina, mučnina od viskija: Ono što pijete govori kakav vas grozan mamurluk čeka sutradan

Ako ste sinoć pili crno vino, imaćete glavobolju. Ono što pijete govori kakav vas grozan mamurluk čeka sutradan

Želite da obuzdate grozan mamurluk? Onda je dobro znati da on ne zavisi isključivo od toga koliko pijete, već i šta pijete.

Kuvano vino u ovo doba godine čest je izbor. Ali ono sadrži puno šećera pa će narednog jutra uzrokovati umor i vrtoglavicu. S druge strane, ako odaberete tekilu, a ne preterate, simptome mamurluka verovatno nećete ni osetiti.

Evo kakav mamurluk možete očekivati u zavisnosti od toga koje piće pijete.

Tamna pića: Bol u mišićima i jaka mučnina

Lekar opšte prakse dr. Zenon Andreou za Dejli Mejl kaže da ispijanjem svetlih žestokih pića poput votke i džina konzumirate manje kongenera. Kongeneri su nusproizvod procesa fermentacije koji ulazi u izradu tamnijih pića poput tamnog ruma i viskija, crnog vina i rakije.

Tamna alkoholna pića mogu da produže simptome mamurluka. Vaše telo mora da razgradi i alkohol i srodne materije. Poznato je da kongeneri pogoršavaju simptome kao što su glavobolja, bolovi u mišićima i mučnina. Dr. Andreou dodao je da mogu biti toksični, što znači da ometaju funkcije ćelija vašeg tela, ometajući sposobnost tela da se oporavi sledećeg jutra.

Crno vino: Glavobolja

Glavobolja je specifična za crna vina. Neki ljudi iskuse mučninu i migrenu za samo 15 minuta nakon što su popili čašu. Tamno vino sadrži prirodne materije zvane tiramin i histamin koje mogu da izazovu suženje krvnih sudova u telu i uzrokuju glavobolju, kaže dr. Andreou.

„Ovih materija ponekad ima i do 200 posto više u crnom nego u belom vinu“, dodao je lekar.

Nutricionista Keri Bison kaže da bi organsko crno vino moglo da bude bolja opcija.

„Ono se pokazalo korisnim u malim količinama“, tvrdi.

Kuvano vino: Vrtoglavica, drhtavica i umor

Iako kuvano vino ima niži udeo alkohola, ako se prekomerno konzumira. Prirodni i dodati šećeri u kuvanom vinu mogu brzo da povećaju nivo šećera u krvi. Ovo takođe može uzrokovati glavobolje sledeći dan.

To je zbog hiperglikemije ili reaktivne hipoglikemije, prekomjerne ili premale kompenzacije glukoze u vašem krvotoku. I, kao rezultat, može dovesti do neugodnih nuspojava kao što su vrtoglavica, drhtavica i umor.

Nutricionista Jalda Alaoui rekla je da to kako ćete se osećati narednog jutra zavisi i od kalorija koje se nalaze u piću.

Dok čaša vina od 125 mililitara sadrži oko 125, a šampanjac oko 95 kalorija, čaša zašećerenog kuvanog vina u proseku ima 235 kalorija. To uzrokuje žudnju za šećerom i pogoršanje mamurluka sledećeg dana.

„Preporučujem da se klonite slatkih alkoholnih pića i da se odlučite za suvo vino ili šampanjac kako biste smanjili poremećaj nivoa šećera u krvi i smanjili žudnju nakon konzumiranja“, dodala je Alaoui.

Previše bilo kojeg alkohola: Dehidracija

Kada pijete alkohol, on ulazi u krvotok i inhibira proizvodnju vazopresina, hormona hipofize koji govori telu da zadrži vodu u bubrezima, objasnila je dr. Ketrin Basford, prenosi Index.hr.

A onda voda ide direktno u bešiku i ostavlja vas dehidriranim.

„Glavobolja koja često signalizira mamurluk je reakcija mozga na gubitak tečnosti. Mučnina i nedostatak energije koji prate glavobolju su odgovor tela na nizak nivo šećera u krvi i gubitak minerala i elektrolita. Što više pijete, veća je verovatnoća da ćete osetiti te efekte i duže će vam biti potrebno da se oporavite“, istakla je.

Tekila: Nema mamurluka ako ne preterate

Tekila je mnogima omiljeno piće za noćne izlaske jer ne uzrokuje mamurluk, sve dok kontrolišete koliko je pijete.

Čista, kvalitetna tekila napravljena od 100 posto agave prolazi kroz različite vrste procesa fermentacije. Zbog toga je u napitku manje šećera i kongenera zbog kojih se sledećeg dana osećate tako loše.

„Kada se konzumira umereno i uz vodu koja vas održava hidriranim, možda ćete narednog dana moći da se probudite bez mamurluka“, zaključio je dr. Andreou.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com