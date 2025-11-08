Gljivice na noktima rešava kao rukom, nije soda bikarbona i sirće!

Gljivice na noktima odstranjuje kao rukom, hidrogen i jod dostupni su svima, a za 7 dana zauvek će vam rešiti problem

Gljivice na noktima u kućnim uslovima možete sami ukloniti, potreban vam je samo vodonik peroksid (hidrgen) i jod. Gljivice na noktima su veoma uobičajena bolest.

Kako biste se rešili ove pošasti, postoji ovo jednostavno rešenje.

Da biste se rešili gljivica na noktima u kućnim uslovima potrebno vam je samo ovo:

Vodonik peroksid (hidrogen) i običan jod

Pribor za manikir koji uključuje makaze i turpiju za nokte.

Kako upotrebiti vodonik peroksid i jod?

Ako imate navedene stvari, pratite ove korake:

1. Odstranimo makazama sve problematične delove nokta. Pažljivo postupamo kako se ne bismo povredili.

2. Uzimamo najgrublju turpiju za nokte i pažljivo turpijamo zaraženi nokat koliko god možemo. Trudimo se da odstranimo što više možemo od zaraženog nokta.

3. Uzimamo parče vate, umačemo ga u hidrogen i stavimo na svaki nokat, tako da natopljena vata prekriva pločicu nokta. Sklonimo vatu, ostavljajući sada da se hidrogen sam osuši i da deluje 15 sekundi. Hidrogen sagoreva gljivice poput plamena. Ovo ponovite 3 do 4 puta.

4. Sad uzmemo vatu, umočimo je u farmaceutski jod i premažemo svaki nokat. Ostavimo da se osuši. Nemojte da vas zavara smeđa boja nokta – to je posledica joda koja će se vremenom izbrisati i to ako redovno perete ruke sapunom.

Nakon nedelju dana ove procedure, rešićete se gljivica na noktima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com