Zašto vas ‘guši’ u grudima baš pred zoru? Staro narodno verovanje otkriva čija vas to misao ne pušta da zaspite

Gušenje pred zoru budi vas u strahu i panici? Otkrijte šta narodna verovanja i nauka kažu o ovom fenomenu i kako konačno mirno zaspati.

Gušenje pred zoru i ono jezivo lupanje srca koje vas trgne iz najdubljeg sna nisu nimalo prijatni, a stari ljudi bi odmah rekli da u tom trenutku neko intenzivno misli na vas. Ipak, biologija nudi potpuno drugačije objašnjenje za taj osećaj težine u grudima, a pravo rešenje za brzo smirenje krije se tačno na sredini ovog teksta.

Šta znači gušenje pred zoru u našem narodu?

U našoj tradiciji, gušenje pred zoru znači da vas se neko snažno uželeo ili da teška misao voljene osobe ne može da pronađe mir. Veruje se da duše komuniciraju baš u ovo doba noći, stvarajući osećaj snažnog pritiska.

Stariji ljudi su često govorili da vas nečija tuga ili sirova emocija traži kroz noć. Zato se smatralo da stezanje u grudima ujutru zapravo predstavlja teret tuđih misli. Neki idu i korak dalje, tvrdeći da vas iz dubokog sna budi osoba sa kojom imate nerazrešene emotivne odnose, stara ljubav ili neko ko intimno žali za vašim odlaskom.

Pričalo se da te nevidljive niti povezuju ljude baš u trenutku kada je sve oko vas najtiše. Iako ova priča donosi određenu dozu mistike i utehe, vaš nervni sistem ima potpuno drugačije i mnogo opipljivije objašnjenje za ovaj neprijatni fenomen.

Zbog čega se telo budi u strahu

Kada skinemo veo mistike, dolazimo do onoga što medicina naziva buđenje sa panikom. Vaš mozak aktivno radi i dok spavate. Ukoliko ste tokom dana pod stresom, vaša podsvest nastavlja da obrađuje te teške informacije. Umesto mirnog prelaska iz dubokog sna u lagani san, javljaju se noćni napadi panike bez ikakvog svesnog razloga.

Ovi napadi pogađaju ljude koji previše brinu, potiskuju emocije tokom dana ili konstantno žive pod pritiskom očekivanja okoline. Telo reaguje na nakupljenu tenziju tako što u krvotok odjednom ispušta adrenalin, a vi se budite sa osećajem da se borite za goli život.

Otežano disanje pre buđenja i skok kortizola

Biološki mehanizam iza ovog stanja je fascinantan, ali i iscrpljujući. Vaše telo prirodno i postepeno podiže nivo kortizola kako bi vas pripremilo za ustajanje. Međutim, kod ljudi koji su hronično napeti, ovaj fini hormonski sistem ne funkcioniše pravilno.

Kako navodi studija objavljena u časopisu „Psychoneuroendocrinology“, koju je predvodila naučnica Ema K. Adam, istraživanje o uticaju jutarnjeg skoka kortizola potvrđuje da izrazito visok odgovor ovog hormona direktno predviđa pojavu anksioznih poremećaja. Telo pogrešno procenjuje pretnju i biološki alarm se pali prenaglo.

Umesto blagog razbuđivanja uz prve zrake sunca, otežano disanje pre buđenja nastaje zato što vas sistem doslovno preplavi hormonima stresa u sekundi.

Vaš organizam instinktivno misli da morate da bežite od predatora, dok vi samo pokušavate da dočekate mirno jutro u krevetu. Zbog toga osećate to gušenje pred zoru i duboki fizički nemir koji se ponekad zadržava satima nakon ustajanja, crpeći vam poslednje atome energije.

Jutarnja anksioznost se pobeđuje rutinom

Sada kada znate da niste ni ukleti ni bolesni, vreme je da preuzmete kontrolu. Jutarnja anksioznost zahteva konkretne promene u svakodnevnom ponašanju. Probajte da uvedete striktan period hlađenja misli pre spavanja. Isključite sve ekrane i telefone barem sat vremena pre nego što legnete. Plavo svetlo veštački produžava budnost i drastično ometa proizvodnju melatonina.

Uradite jednostavnu, ali moćnu vežbu disanja čim osetite buđenje sa panikom. Udahnite duboko kroz nos brojeći do četiri, zadržite dah, a zatim polako izdahnite kroz usta brojeći do šest. Ovaj precizan ritam šalje jasan signal nervnom sistemu da je opasnost prošla i da telo može da se opusti.

Izbegavajte konzumaciju kofeina u prvih sat vremena nakon buđenja, jer jaka kafa na prazan stomak samo rasplamsava ionako povišen kortizol.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

