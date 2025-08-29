Gušite se hranom, a sami ste? Ovaj potez može vam da vam spasi život…(VIDEO)

Većina ljudi zna šta treba da radi ukoliko vidi da je neko u njihovoj blizini počeo da se guši hranom ili bilo čim drugim.

Naravno, Hajmlihov zahvat je jedan od najpoznatijih poteza na svetu. Međutim, šta da radite ako počnete da gušite hranom i ne možete da dođete do vazduha, a oko vas nema nikoga?

Gušenje hranom uopšte nije tako retka pojava kao što deluje, ali u najvećem broju slučajeva može da se izbegne fatalan ishod. Međutim, kako biste uspeli da izbacite to što vam sprečava dotok vazduha do pluća, morate nekim naglim potezom da pomerite dijafragmu na gore kako bi se vazduh naglo izbacio.

Ovo se najčešće postiže čuvenim Hajmlihovim zahvatom, ali za to vam je potrebna pomoć. Srećom, stručnjaci su otkrili kako sami sebi možete da spasite život.

Džef Rehman, medicinski tehničar koji radi već 22 godine, osmislio je potez koji je podjednako efikasan, a pritom možete sami da ga izvedete u slučaju hitne situacije. Njegove savete treba svako da pročitate, jer bi upravo ovo moglo jednog dana da nam spasi život.

Saveti:

Ne paničite. Pokušajte da ostanete pribrani.

Kleknite i oslonite se na pod rukama, tako da vam je telo horizontalno iznad poda.

Naglo pomerite ruke i pustite da vam čitav torzo padne i udari o zemlju. Ovo će učiniti da sav vazduh naglo izleti iz pluća, a zajedno sa njim i hrana ili strani objekat koji se zaglavio i koji je i doveo do gušenja.

Kako to sve izgleda, pogledajte na videu ispod:

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com