Idealan položaj za spavanje bez bola: Kako da prestanete da se budite ukočeni i konačno odmorite kičmu

Idealan položaj za spavanje može vas spasiti od jutarnje ukočenosti i bolova. Primenite ove savete i probudite se potpuno odmorni!

Često vas budi oštar bol u leđima čim otvorite oči. Pre nego što okrivite loš dušek ili godine, obratite pažnju na to kako ležite. Idealan položaj za spavanje direktno određuje da li će vaša kičma tokom noći da se oporavi ili će trpeti opterećenje koje ujutru naplaćuje kroz bol.

Veoma grešite ako mislite da je dovoljno samo leći i zatvoriti oči. Postoji specifična mehanika tela koju morate ispoštovati, a jedan trik sa jastukom u sredini noći pravi potpunu razliku između buđenja sa osmehom i gutanja lekova protiv bolova.

Neutralna linija tela rešenje za ukočenost

Kada telo nije u ravnoteži, mišići leđa rade prekovremeno pokušavajući da stabilizuju pršljenove, čak i dok vi duboko spavate. Vaš idealan položaj u krevetu je onaj koji zadržava prirodnu liniju vrata i karlice. Vaša zaštita kičme počinje onog trenutka kada glava dotakne jastuk.

Ljudi najviše greše kada dozvole da im lumbalni deo upadne u dušek, stvarajući neprirodan luk. Spavanje na stomaku je apsolutno najgori izbor. Ono prisiljava vrat da satima stoji u rotaciji i potpuno eliminiše prirodnu krivinu donjeg dela leđa.

Koji je najzdraviji način spavanja za vaša leđa?

Spavanje na leđima ili boku uz adekvatnu potporu smatra se najzdravijim za kičmu. Postavljanje jastuka ispod kolena ili između nogu smanjuje pritisak na zglobove i omogućava mišićima da se potpuno opuste tokom cele noći.

Ako više volite spavanje na leđima, postavite manji urolani peškir tačno ispod lumbalnog dela. Time podržavate prirodni luk kičme. Sa druge strane, spavanje na boku je izuzetno popularno, ali samo ako ga radite pravilno. Probajte da stavite čvrst jastuk između kolena. To sprečava gornju nogu da padne napred, što automatski uvija karlicu i izaziva bol u leđima.

Važno je naglasiti da medicinska zajednica sve više prepoznaje ove mehanizme. Na primer, kako navodi studija objavljena u časopisu „BMJ Open“, istraživanje o uticaju položaja spavanja na simptome u kičmi ukazuje da loše navike ležanja direktno pogoršavaju jutarnju ukočenost, dok pravilan bočni položaj može pomoći u dugoročnom rasterećenju struktura kičmenog stuba.

Idealan položaj za spavanje zahteva pametne trikove

Nije dovoljno samo zauzeti pravilan stav kada legnete; vaša odgovarajuća poza za spavanje mora se održati veći deo noći. Mnogi se okreću i prevrću, nesvesno menjajući položaj spavanja čim utonu u dubok san. Uradite sledeće korake kako biste stabilizovali telo i izbegli jutarnje agonije:

Investirajte u anatomski jastuk koji popunjava prazninu između vrata i ramena, čime sprečavate spazam mišića.

Koristite dugački „body“ jastuk ako imate naviku da se nesvesno prebacujete na stomak. Grljenje ovog jastuka otežava okretanje licem nadole.

Proverite tvrdoću vašeg dušeka. Previše mekan dušek poništava najbolji položaj za spavanje jer telo propada kao u ležaljci.

Ukoliko osetite trnce u nogama, izbegavajte takozvani fetalni položaj sa jako povučenim kolenima prema bradi, jer to drastično sabija kičmene diskove.

Pravilna poza spavanja menja kvalitet vašeg dana

Kada jednom savladate tehniku neutralne kičme i pronađete savršen položaj za kičmu, vaši mišići prestaju da funkcionišu kao amortizeri tokom noći. U početku vam promena rutine može delovati neudobno, ali telu je potrebno svega nekoliko dana da prepozna rasterećenje. Fokusirajte se na simetriju. Bilo da se odmarate na levom ili desnom boku, ključ leži u tome da uši, ramena i kukovi budu u savršenoj ravni.

Koja je vaša najgora navika u krevetu zbog koje se svako jutro budite sa osećajem da vas je pregazio bager i da li ste već pokušali da spavate sa jastukom između kolena?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

