Saznajte zašto uporno igranje levog oka i jetra mogu biti povezani i koje signale tela ne smete ignorisati ako tegobe traju duže od tri dana.

Mnogi misle da je igranje levog oka samo posledica stresa, ali stara narodna medicina upozorava da je to direktna veza koju ima vaša jetra sa nervnim završecima na licu. Upravo to uporno igranje levog oka i jetra koja trpi određeno opterećenje čine neraskidiv spoj koji nam šalje signal da je vreme za predah.

Iako se kod nas od davnina verovalo da levo oko „sluti na loše vesti“, iskusni narodni travari su uvek znali da se pravi odgovor krije u stanju našeg unutrašnjeg filtera koji vapi za pažnjom i detoksikacijom.

Zašto mišić kapka ne prestaje da titra

Lekarski naziv za ovu pojavu je miokimija i ona najčešće zahvata donji kapak, mada može biti prisutna i na gornjem. Prema podacima stručnjaka sa klinike Mejo, ovi sitni, nekontrolisani spazmi su uglavnom bezopasni i nastaju zbog trenutne iritacije nervnih završetaka. Ipak, ako pojava traje duže od nekoliko dana, stručnjaci sugerišu da proverite nivo magnezijuma i vitamina B kompleksa u krvi. Deficit ovih mikronutrijenata direktno utiče na stabilnost nervnog sistema i mišićnu ekscitaciju, čineći nas podložnijim „igranju“ živaca.

Povezanost između simptoma: Igranje levog oka i jetra

U tradicionalnoj kineskoj medicini, koja se hiljadama godina bavi posmatranjem tela kao neraskidive celine, svaki organ je povezan sa određenim spoljnim manifestacijama. Veruje se da su oči „prozor“ jetre, te da bilo kakav zastoj u radu ovog vitalnog organa može izazvati suvoću vida ili nevoljne pokrete kapaka. Igranje levog oka i jetra koja je zasićena toksinima često idu ruku pod ruku, jer jetra upravlja tetivama i mišićima. Njen disbalans se, prema ovim učenjima, prvo oseti na najfinijim strukturama, poput onih oko očiju.

Kada jetra šalje alarm kroz nervne završetke

Iako savremena zapadna medicina primarno povezuje titranje oka sa stresom, ne treba zanemariti činjenicu da upravo jetra prerađuje sve naše hormone stresa, poput kortizola i adrenalina. Ako je ovaj organ preopterećen masnom hranom, rafinisanim šećerima, alkoholom ili prekomernom upotrebom lekova, on sporije metaboliše toksine. To dovodi do povećane iritabilnosti perifernih nerava. Zbog toga se dugotrajno igranje levog oka i jetra koja radi smanjenim kapacitetom u holističkim krugovima posmatraju kao direktna uzročno-posledična veza koju ne smemo ignorisati.

Magnezijum i ishrana kao prva linija odbrane

Kada osetite da mišić ne miruje, telo vam verovatno vapi za mineralima. Magnezijum je ključan za opuštanje mišića, a njegovo ubrzano trošenje često je povezano sa radom jetre koja pokušava da neutrališe metabolički otpad. Da biste pomogli svom telu, uvrstite u ishranu šaku sirovih semenki bundeve ili suncokreta, koje su prirodna riznica ovog minerala. Takođe, tamnozeleno lisnato povrće poput spanaća i blitve pomaže jetri u procesu filtracije, dok istovremeno hrani nervni sistem neophodnim folatima.

Kako pomoći sebi kod kuće: Prirodna rešenja

Prvi korak koji možete preduzeti jeste uvođenje namirnica koje podstiču regeneraciju jetre i prirodno smiruju nerve. Nutricionisti preporučuju povećan unos gorkog povrća, poput rukole i maslačka, koji prirodno podstiču lučenje žuči i čišćenje krvi. Takođe, tople obloge na očima (najbolje od blagog čaja od kamilice) mogu trenutno opustiti zgrčeni mišić. Ipak, trajno rešenje leži u dubokoj hidrataciji – pijte barem dva litra mlake vode dnevno. Šolja čaja od sikavice (gujine trave) može biti blagotvorna, jer ova biljka sadrži silimarin, supstancu koja dokazano pomaže u obnavljanju oštećenih ćelija jetre.

Tradicija i savremeni pristup rešavanju tegoba

Naše bake su znale da kažu da kada „oko igra“, treba ga samo pritisnuti prstom i pomisliti nešto lepo kako bi maler prošao. Iako ovaj savet zvuči romantično, on zapravo ima uporište u modernoj fizioterapiji i akupresuri. Blagi, konstantni pritisak na određene tačke lica može prekinuti neželjeni, repetitivni impuls nerva. Ipak, ako primetite da se uz uporno igranje levog oka i jetra oglašava kroz osećaj težine ili nadutosti ispod desnog rebranog luka, vreme je da odložite narodna verovanja po strani. Posetite lekara i uradite osnovne laboratorijske analize krvi, posebno nivo enzima jetre.

Koliko dugo je normalno da oko igra?

Većina spazama prolazi sama od sebe u roku od nekoliko sati ili par dana. Ukoliko titranje postane intenzivnije, potraje duže od dve nedelje ili primetite da vam se kapak potpuno zatvara uz grčenje drugih delova lica, obavezno se javite neurologu.

Da li kofein i alkohol zaista pogoršavaju stanje?

Da, oba napitka direktno utiču na rad jetre i nervnog sistema. Kofein je snažan stimulans koji pojačava rad nerava, dok alkohol crpi magnezijum iz organizma. Ako vam kapak titra, napravite pauzu od ovih napitaka na barem tri do pet dana.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

