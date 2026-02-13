Inke i Asteci smatrali su je „namirnicom besmrtnosti“, zovu ga i „zlatno zrno Božje“!

Zovu ga "zlatno zrno Božje", smatra se izvorom dugovečnosti. U Kini se koristi protiv starenja, a Asteci su od njega pravili hleb.

U drevnim civilizacijama zrno amaranta se jeo svakodnevno i smatran je kao najzdraviji proizvod prirode

Amarant ili kako ga zovu „zlatno zrno Božje“, smatra se zaslužnim za dugovečnost. U kineskoj medicini se smatra kao sredstvo protiv starenja, a Asteci su od njega pravili hleb. Grcima je asocijacija za besmrtnost, piše Stil.kurir.rs

Zrna amaranta sadrže 16% proteina, pektina, mikronutrijenata, imaju antitumorsku aktivnost. Po sadržaju lizina, proteini amaranta ima dvostruko više proteina nego pšenica. Za razliku od pšenice ne sadrži gluten, stoga je pogodan za ishranu ljudi koji nisu tolerantni na njega.

Amarant sadrži: 16 % proteina, 6% masti i 60% ugljenih hidrata. Vitamine grupe B, vitamine E, D, rutin. Magnezijum, kalcijum, fosfor. Vlakna i pektine.

Amarant je u stanju da:

Normalizuje metabolizam

Eliminiše hormonsku neravnotežu

Sprečava bolest bubrega

Oporavlja od teških bolesti

Čisti organizam od toksina, soli i teških metala..

Kaša od amaranta je veoma hranljiva, bogata proteinima, pa pakovanje od 500g može da posluži za pripremu 3 obroka za dvoje.

Recept za dvoje:

200 g amaranta

4 rotkvice

2 paradajza

šaka zelene salate

pola kašike meda

so po ukusu

Priprema zrna amaranta

Amarat kuvajte oko 15 minuta. Zrna će pokupiti svu vodu. Kuvajte dok se zran skroz raskuvaju. Kada se amarat skuva dodajte mu so i med, a zatim salatu, paradajz i rotkvice pa sve lepo izmešajte. Ova salata je idealna za obrok na poslu koji možete brzo da spremite kod kuće.

