Izbacite kafu, probajte ove napitke: Podstiču redovnu i zdravu probavu

Tražite li jednostavan način da redovno i lako stolicu dovodite u red, a da pritom izbegnete kafu? Donosimo pet napitaka koji će osetno poboljšati vašu probavu i nahraniti dobre bakterije u crevima.

1. Topla voda sa limunom

Mnogi zanemaruju moć jednostavne kombinacije – čaša tople vode sa sveže isceđenim limunom odmah nakon buđenja stimuliše rad creva i olakšava eliminaciju toksina. Limunska kiselina pomaže u razgradnji hrane, dok topla tečnost nežno “razbuđuje” vaš digestivni trakt.

2. Čaj od nane

Nana smiruje grčeve i nadutost zahvaljujući prirodnim antispazmodicima. Kratka priprema – prelijte listiće sveže ili sušene nane ključalom vodom i ostavite poklopljeno 5–7 minuta. Pijte nakon obroka kako biste podstakli redovnu pokretljivost creva.

3. Čaj od đumbira

Koren đumbira ubrzava varenje i poboljšava protok žuči, što olakšava preradu masnije hrane. Ovaj napitak deluje i protiv upala u crevima. Isecite par tankih kolutova đumbira, prelijte vrućom vodom i ostavite da odstoji 10 minuta.

4. Kefir ili domaći jogurt razblažen vodom

Fermentisani mlečni proizvodi pune su probiotika – “dobrih” bakterija koje obnavljaju crevnu floru. Ako vam je klasični kefir jak, razblažite ga malo vodom ili kokosovim mlekom i popijte pre doručka, kako biste pokrenuli creva.

5. Voda semenkama chia

Chia semenke u kontaktu s vodom tvore gelastu masu bogatu rastvorljivim vlaknima. Ona omekšava stolicu i pomaže joj lakše da se kreće kroz creva. U čašu vode umešajte kašiku chia semenki, sačekajte 10 minuta da nabubre i pijte tokom dana.

Pored ovih napitaka, nemojte zaboraviti na dovoljno kretanja i unos vlakana iz svežeg voća i povrća – to su višestruki saveznici za zdravu i redovnu probavu!

