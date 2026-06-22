Spas za izgorelu kožu: Starinski trik koji svi koristimo zapravo samo pogoršava opekotine

Izgorela koža od sunca ne voli kiselo mleko ni led, koliko god vam baba tvrdila suprotno. Evo šta zaista pomaže, a šta usporava oporavak.

Crvena leđa, zategnuta koža i prva pomisao: brzo kiselo mleko iz frižidera. Tu počinje problem. Izgorela koža od sunca ne reaguje na kiselo mleko onako kako vam je baba obećavala, naprotiv, taj hladan sloj koji prija prvih par minuta zna da napravi više štete nego koristi.

Hladno jeste, prija jeste, ali mlečni proizvodi na opečenoj koži ostavljaju masni film. Taj film zadržava toplotu unutra umesto da je pusti napolje. Plus, kiselo mleko nije sterilno, a koža puna sitnih oštećenja je otvorena vrata za bakterije. Zato dermatolozi godinama ponavljaju isto, a mi i dalje posežemo za teglom.

Zašto baš opekotine od sunca trpe od kućnih trikova

Led je sledeći krivac. Stavite kockicu direktno na crvenu kožu i činite vam se kao spas, a zapravo dodatno oštećujete već povređeno tkivo. Naglo hlađenje ledom kod izgorela koža od sunca izaziva nešto poput promrzlina na već oslabljenom mestu. Voda iz česme, mlaka do hladna, radi posao bez rizika.

Ulje je najgori izbor. Maslinovo, suncokretovo, svejedno, ono zarobi toplotu kao da ste se umotali u foliju. Koža koja se peče iznutra ne treba poklopac, treba joj da diše i da se ohladi polako.

Prvih sat vremena odlučuje kako ćete izgledati za tri dana

Sklonite se sa sunca odmah, ne posle još jedne pesme na plaži. Tuš mlakom vodom ili vlažna pamučna majica preko leđa spuštaju temperaturu kože postepeno. Petnaest minuta takvog hlađenja vredi više od cele tegle bilo čega iz frižidera.

Pijte vodu, i to više nego što mislite da treba. Izgoreli na suncu gube tečnost kroz upaljenu kožu, pa telo vuče vlagu iznutra. Kafa i pivo na terasi uveče rade suprotno, isušuju vas baš kad vam hidratacija najviše treba.

Šta zaista pomaže izgoreloj koži

Najbolji potez je krema ili gel sa pantenolom. On smiruje peckanje i podržava prirodan oporavak, bez masnog sloja koji zadržava toplotu. Pantenol je razlog zašto sprejovi za opekotine iz apoteke rade brzo, a koštaju manje od jedne kafe na obali.

Aloe vera gel je druga dobra opcija, najbolje ohlađen u frižideru. Tanak sloj, više puta dnevno, na čistu kožu. Nega izgorele kože nije komplikovana kad jednom izbacite mleko, led i ulje iz priče.

Da li smete da probušite plik koji se pojavi? Ne. Plik je prirodni zavoj koji štiti kožu ispod, a bušenjem otvarate put infekciji i produžavate oporavak za danima.

Kada kućna nega više nije dovoljna

Crvenilo i peckanje su jedna priča. Plikovi po velikoj površini, temperatura, drhtavica i mučnina su sasvim druga. To su znaci da su opekotine od sunca prešle granicu kućne nege i da vam treba lekar, naročito kod dece. Saveti iz teksta ne menjaju pregled, ako sumnjate, javite se ordinaciji.

Najveći problem nije sunce samo po sebi, problem je ono što uradimo prvih pola sata posle. Recite iskreno, koliko puta ste posegli za kiselim mlekom i šta ste vi koristili da smirite izgorela leđa?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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