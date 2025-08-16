Japanci se kunu u ovo: Dovoljno je svega 5 minuta dnevno da eliminišete stomak, ali i bolove u leđima

Ako patite od bolova u leđima ili lošeg držanja, uključivanje ove vežbe u vašu rutinu može da bude korisno Japanci su uvek bili iskreni, predani i kreativni u svom pristupu dobrobiti i životnom prosperitetu. Vredni su i balansiraju svoju duhovnost sa svojim fizičkim zdravljem, piše aktivni.metropolitan.si.

Zapravo, upotrebili su rekvizite u svojim domovima za vežbanje u teratani, tako da odlazak tamo ne bude tek još jedna obaveza.

Tako su pametno iskoristili svoje peškire, od prirodnog pamuka, pri čemu se pretpostavlja da je ovaj materijal upio sve elemente, poput sunčeve svetlosti, vode i minerala, te ih u kontaktu s telom prenosi njima.

Međutim, da li jednostavnom vežbom možemo da postignemo ravan stomak?

I ne, ne govorimo o mišićima. Reč je o japanskoj tehnici „5-minutni peškir“. Koliko god se činilo iznenađujuće, sve što treba dauradite jeste da legnete na leđa i nekoliko puta dnevno staviti zamotani peškir na donji deo leđa kako biste dobili svoj “sixpack iz snova”. Predobro da bi bilo istinito? Ne baš. U nastavku ćemo objasniti princip koji stoji iza ove metode.

Japansku tehniku peškira pre više od deceniju razvio je japanski stručnjak za refleksologiju i masažu dr Tošiki Fukucudži, za oblikovanje tela. Tvrdio je da ovom metodom možete da se rešite viška masnoća sa stomaka, poboljšate držanje, ojačate leđa i smanjite bolove u leđima. Prema rečima stručnjaka, ova metoda može da pomogne u smanjenju dodatnog sloja masnoće oko trbuha, koji je uzrokovan nepravilnim položajem mišića karlice. Doslednim izvođenjem ove vežbe ispravlja se pomak u položaju karlica i osoba gubi dodatni sloj viška u struku.

Istezanje ovim peškirom nekoliko puta nedeljno navodno pomaže u ublažavanju bolova u donjem delu leđa i ispravljanju kičme. Metoda koja vam takođe može pomoći u mršavljenju. Razlog za to? Ispravljanjem položaja karlice preusmerava se energija i cirkulacija krvi, poboljšava varenje i postiže ravan stomak.

Prema rečima korisnika koji je o ovoj metodi govorio na mreži TikTok, ona je delotvorna. Sve što treba da učinite je da vežbate pet minuta svaki dan.

Kako funkcioniše?

Kako biste maksimalno iskoristili ovaj trening, preporučujemo da sledite korake u nastavku:

Lezite na pod i stavite zamotan peškir ispod donjeg dela leđa. Raširite ruke.

Nožne prste usmerite prema unutra dok se ne dodirnu.

Opustite se i lezite mirno pet minuta.

Ova metoda podstiče cirkulaciju krvi i uravnoteženo telo kroz istezanje i opuštanje. Naravno, kod svakog programa mršavljenja preporučljivo je konsultovati se sa stručnjakom i potražiti podršku. Za delotvorne rezultate preporučuje se redovna fizička aktivnost, zdrava ishrana i puno vode (oko 1.5 litara dnevno).

Poreklo vežbe

Pomislili biste da je ovo samo glupi trik kojeg se neko dosetio dok je pokušavao da smrša i reši probleme s držanjem, ali ta je pretpostavka daleko od istine.

Suprotno očekivanjima, rezultat je to višegodišnjeg istraživanja stručnjaka za refleksologiju i masažu Tošikija Fukucudžija, koji je ovu jednostavnu vežbu predstavio svetu kao tehniku ​​za ispravljanje držanja i ublažavanje bolova u leđima. Japanski lekar tvrdio je da metoda može da ojača mišiće tela, smanji bol u leđima, ispravi loše držanje i čak zategne struk.

