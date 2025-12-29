Jedan jeftini sastojak zauvek rešava gljivice na noktima, sagoreva ih poput brenera, nije sirće ni soda bikarbona

Da biste se rešili gljivica na noktima u kućnim uslovima potrebno vam je samo vodonik peroksid (hidrogen) i običan jod.

Gljivice na noktima su veoma česta bolest. Osim što su oboljenje, i estetski problem koji se i te kako primeti. Kako biste se rešili ove pošasti, postoji jednostavno rešenje. Ova dva sastojka rešiće vam problem zauvek.

Da biste se rešili gljivica na noktima u kućnim uslovima potrebno vam je samo ovo:

Vodonik peroksid (hidrogen) i običan jod

Pribor za manikir koji uključuje makaze i turpiju za nokte.

Ako imate navedene stvari, pratite ove korake:

1. Odstranimo makazama sve problematične delove nokta. Pažljivo postupamo kako se ne bismo povredili.

2. Uzimamo najgrublju turpiju za nokte i pažljivo turpijamo zaraženi nokat koliko god možemo. Trudimo se da odstranimo što više možemo od zaraženog nokta.

3. Uzimamo parče vate, umačemo ga u hidrogen i stavimo na svaki nokat, tako da natopljena vata prekriva pločicu nokta. Sklonimo vatu, ostavljajući sada da se hidrogen sam osuši i da deluje 15 sekundi. Hidrogen sagoreva gljivice poput plamena. Ovo ponovite 3 do 4 puta.

4. Sad uzmemo vatu, umočimo je u farmaceutski jod i premažemo svaki nokat. Ostavimo da se osuši. Nemojte da vas zavara smeđa boja nokta – to je posledica joda koja će se vremenom izbrisati i to ako redovno perete ruke i noge sapunom.

Nakon nedelju dana ove procedure, rešićete se zauvek gljivica na noktima.

