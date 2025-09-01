Jedan sok rešava vas zatvora brže nego lekovi, nutricionisti otkrivaju tajnu

Mislite da je sok od suvih šljiva rezervisan isključivo za bake i deke? Vreme je da preispitate tu ideju. Nutricionisti ističu da je ovaj slatki, hranljivi napitak jedan od najefikasnijih prirodnih saveznika u borbi protiv zatvora.

Kako sok od šljiva utiče na probavu?

Sok od 100% suvih šljiva zadržava vlakna koja pomažu da stolica lakše prolazi kroz creva. Jedna čaša (oko 240 ml) sadrži oko 2,5 g vlakana, što je gotovo 10% preporučenog dnevnog unosa. Kombinacija topivih (pektin) i netopivih vlakana omekšava stolicu i olakšava pražnjenje.

Pored vlakana, sok obiluje sorbitolom – prirodnim šećernim alkoholom koji organizam ne apsorbuje, već zadržava vodu u crevima, dodatno omekšavajući stolicu. Pola čaše soka sadrži oko 7 g sorbitola, dovoljno za blago i nežno podsticanje pokreta creva, uz minimalan rizik od nadutosti ako se krene s manjim količinama.

Prirodna alternativa lekovima

Farmaceutski laksativi često pomažu, ali mogu izazvati neželjene efekte poput nadimanja, mučnine i dijareje. Sok od suvih šljiva nudi blažu opciju koju većina ljudi dobro podnosi. Studije pokazuju da dnevna četvrtina čaše soka u trajanju od nekoliko nedelja značajno poboljšava učestalost i konzistenciju stolice, bez stresa za crevnu floru.

Dodatni saveti za redovnu probavu

Jedite dovoljno vlakana: Preporuka za žene je najmanje 25 g dnevno, a za muškarce 38 g. Kombinujte raznovrsne izvore – voće, povrće, integralne žitarice.

Ostanite hidrirani: Voda i biljni čajevi pomažu da stolica ostane mekana. Uključite namirnice bogate tečnošću, kao što su lubenica, krastavac i narandža.

Uključite fizičku aktivnost: Lagana šetnja ili redovna vežba pokreću creva i smanjuju rizik od opstipacije.

Razmislite o kafi: Kofein i hlorogenska kiselina iz šoljice kafe mogu pojačati kontrakcije creva i ubrzati proces pražnjenja.

