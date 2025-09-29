Jedna biljka iz šume čisti kao metlom pluća, a jača i imunitet: Sjajan napitak koji se lako pravi i u kući

Sirup od borovih iglica je veoma lekovit.

Jedna šumska biljka čisti kao rukom pluća i jača imunitet – sjajan napitak, a lako se pravi i u kući.

Borove iglice, zeleni dragulji zimzelenog drveća, odavno su poznate po svojim izuzetnim lekovitim svojstvima. Njihova primena u obliku sirupa postaje posebno važna tokom zimskih meseci, kada jačanje imuniteta i zaštita disajnih puteva dolaze u prvi plan, prenosi citymagazine.rs.

Blago prirode u vašem domu

Ove iglice možda ne asociraju odmah na lekovite biljke, ali kriju pravo bogatstvo vitamina i korisnih jedinjenja. Sa pet puta više vitamina C od pomorandže, one su moćan saveznik u borbi protiv prehlade i gripa. Pored toga, obiluju vitaminom A, esencijalnim uljima i antioksidansima poput flavonoida i tanina. Ova kombinacija čini borove iglice ne samo prirodnim pojačivačem imuniteta, već i sredstvom za detoksikaciju i zaštitu ćelija od oksidativnog stresa.

Recept za sirup od borovih iglica

Najčešći način korišćenja borovih iglica je u obliku čaja ili sirupa. Čaj može da se pripremi jednostavnim prelivanjem svežih ili osušenih iglica vrućom vodom, dok je sirup nešto složeniji ali dugoročniji preparat.

Potrebno:

– 2 šake svežih borovih iglica (mladih izdanaka)

– 1 kg šećera ili meda

– 2-3 limuna (opciono)

Priprema:

– Ubrati mlade, sveže borove iglice na čistom području. Dobro ih operite i ostavite da se osuše.

– U teglu naizmenično slagati slojeve šećera i borovih iglica

– Dodati narezane kriške limuna između slojeva (opciono)

– Zatvoriti teglu i ostaviti na sunčanom mestu 40 dana

– Nakon što se šećer potpuno otopi, procediti i preliti u čiste tegle

Doziranje sirupa od borovih iglica: Odrasli mogu uzimati 1-2 kašike dnevno, dok se deci (starijoj od godine dana) daje jedna mala kašičica.

Trudnice i dojilje treba da se posavetuju s lekarom pre korišćenja proizvoda od borovih iglica kako bi osigurale sigurnost za sebe i dete. Prilikom branja borovih iglica važno je odabrati lokacije koje su udaljene od prometnih puteva i zagađenih područja kako bi se izbegla kontaminacija. Sirup od borovih iglica potrebno je čuvati u frižideru nakon otvaranja kako bi zadržao svežinu i efikasnost. Takođe, treba izbegavati dodavanje sirupa u vruće napitke jer visoke temperature uništavaju vredne vitamine koje iglice sadrže.

