Jedna navika uništava jetru i ne, nije alkohol: Da li i vi radite ovo redovno?

Ovih pet stvari su najpogubnije za jetru, izbacite ih

Pre nego pomislite kako je preterivanje voditi evidenciju o sastojcima koje određena hrana sadrži, možda činite dobro za svoje zdravlje. Istraživanja su dala objašnjenje za to.

Nekada nam je teško da se odreknemo pojedinih namirnica, naročito slatkiša i grickalica. Mogli bismo danima da ih jedemo, jednostavno, organizam ih traži. Ipak, treba da znamo da naše telo reaguje na sve što konzumiramo. Tako da se dešava da čak i ako su namirnice na prvi pogled dobre, one mogu negativno uticati na naše zdravlje, pogotovo na jetru.

Istraživanje o štetnim namirnicama

Istraživanja pokazuju da konzumiranje umerenih količina dodatih šećera može udvostručiti proizvodnju masti u jetri. To može dovesti i do bolesti masne jetre, ali i dijabetesa tipa 2. Unos čak i manjih količina tog šećera može dovesti do promena u metabolizmu.

U studiji koja je objavljena u Džornal of Hepatolodži utvrđeno je da fruktoza (šećer) u tečnom obliku može uticati na metabolizam jetre. U studiji je učestvovalo 94 muškaraca starosne dobi između 18 i 30 godina. Imali su indeks telesne mase ispod 24. Istraživači su se odlučili za njih zbog manje telesne mase i kako bi smanjili šanse da su se kod njih već pojavile masti u jetri.

Uz korišćenje markera, otkriveno je da učesnici u studiji nisu konzumirali više kalorija nego pre studije. Međutim, utvrđeno je da, iako su konzumirali isti broj kalorija, dodavanje napitaka zaslađenih šećerom i konzumacija fruktoze. To je uticalo na njihovo zdravlje, uključujući na povećanje proizvodnje masti.

Američko udruženje za srce, savetuje ljudima da ne unose više od 6 odsto dnevnih kalorija iz dodatog šećera. Primera radi, mnoge Amerikanke bi trebalo da konzumiraju samo 100 kalorija (što je šest kašičica ili 25g dodatog šećera), a muškarci bi trebalo da konzumiraju 150 kalorija (9 kašičica ili 36g).

Alarm za uzbunu

Ipak, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti izvestio je da prosečan Amerikanac konzumira čak 17 kašičica fruktoze dnevno.To je zbog činjenice da mnoga prerađena hrana koju svakodnevno jedemo sadrži dodate šećere, a neki od njih su skriveniji od drugih. Tako se oni mogu naći u bilo kojoj namirnici od žitarica koju redovno unosimo za doručak, ali i u sirevima i obrocima iz mikrotalase pećnice.

Flaširana pića, posebno sokovi, jesu alarm za uzbunu. Ako želite da vaša ishrana bude izbalansirana i da imate zdravu jetru, pogledajte navike koje bi trebalo da izbegavate.

Šećer i slatka pića

Pića zaslađena šećerom poput gaziranih i sportskih pića, deserti, slatkiši su izvor su dodatog šećera koji je štetan za jetru. Šećer i kukuruzni sirup iz ovih izvora pretvaraju se u masti jer nisu izvor energije.

Rafinisani ugljeni hidrati

Sve vrste peciva i kolača koji se prave od rafinisanih žitarica a tu spadaju đevreci, krofne, peciva spadaju u ovu grupu. Beli hleb, lepinje za burger hotdog takođe. Ove namirnice podižu nivo šećera u krvi i mogu dovesti do insulinske rezistencije.

Prerađena hrana

Smrznute večere, sve što dolazi u kutiji, konzervi je visoko obrađena hrana. Ove namirnice ne samo da sadrže u sebi visoko rafinisane ugljene hidrate i dodate šećere već i u sebi imaju soli.

Crveno meso

Iako je s jedne strane zdravo ga jesti i poželjno je na meniju osoba koje su malokrvne čini se da crveno meso ima i svojih loših strana. Kao izvor zasićenih masti povezan je sa masnom bolešću jetre. Hrana sa visokim sadržajem masti ima snažan efekat na povećanje triglicerida u jetri.

Alkohol

O štetnosti alkohola ne moramo govoriti, ali je važno znati da i umerena upotreba alkohola dodatno nakuplja masti u jetri. Zato se preporučuje, ako je moguće potpuno izbegavanje alkohola.

Uklanjanje ovih nezdravih navika mogu vam poboljšati zdravlje jetre a svakako možete izgubiti i na težini ukoliko vam je to cilj.

