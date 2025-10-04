Jednostavan test kod kuće otkriva imate li masnu jetru: 5 znakova ne smete zanemariti, prema gastroenterologu

Masna jetra često raste tiho, ali postoje prepoznatljivi znaci koje možete primetiti sami kod kuće; ako primetite više njih, dobro je reagovati brzo i posetiti lekara radi daljih ispitivanja.

Promenjen osećaj umora i manje energije

Uporan umor koji ne prolazi dovoljno sna ili odmora može biti jedan od ranih signala problema s jetrom, posebno ako se pojavi paralelno s drugim simptomima i promenama u načinu života.

Nelagodnost ili bol u gornjem desnom delu stomaka

Blaga ili tupa bol ispod desnog rebarnog luka, osećaj težine ili nadutosti u predelu jetre često prate nakupljanje masti i upalu jetre; bol može biti izraženiji posle obilnijeg obroka.

Povećan obim stomaka i nagomilavanje masnog tkiva oko struka

Nagomilavanje masti u predelu trbuha i povećanje obima struka često idu zajedno sa masnom jetrom, naročito kod osoba sa prekomernom težinom ili metaboličkim sindromom.

Promene boje kože, mokraće ili probavnih navika

Žutilo kože ili bjeloočnica, tamnija mokraća ili stalna blagodatna nadutost i gasovi mogu ukazivati na to da jetra ne funkcioniše optimalno i vredi ih proveriti zajedno sa drugim znacima.

Povećanje telesne težine ili otporan višak kilograma uprkos naporima

Teškoće s gubitkom težine ili neobjašnjivo dobijanje kilograma, kao i povišeni nivoi holesterola, šećera u krvi ili insulinska rezistencija, česti su pratioci stanja masne jetre.

Faktori rizika koje treba imati na umu

Osobe s gojaznošću, dijabetesom tipa 2, visokim lipidima, prekomernom upotrebom alkohola ili neaktivnim stilom života imaju veću verovatnoću za razvoj masne jetre i treba da prate simptome pažljivije.

Šta uraditi ako prepoznate simptome

Zakažite kontrolu kod lekara radi krvi i ultrazvuka; počnite odmah s promenama u načinu života: smanjenje telesne mase kroz umerenu fizičku aktivnost, izbalansiranu ishranu s manje prerađene hrane i šećera, i ograničenje alkohola.

Male, dosledne promene u ishrani i kretanju najčešće donesu značajno poboljšanje funkcije jetre; pravovremena dijagnoza i promena navika mogu zaustaviti napredovanje bolesti i vratiti zdravlje.

