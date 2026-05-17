Jednostavan test od 30 sekundi najbolje otkriva rizik od prerane smrti, treba vam samo stolica i štoperica

Jedan jednostavan test od 30 sekundi, prema najnovijim studijama, otkriva lako rizik od prerane smrti i kod žena i kod muškaraca.

Jednostavan test od 30 sekundi mogao bi otkriti mnogo više o zdravlju starijih osoba nego što se na prvi pogled čini. Naime, prema novoj studiji, snaga potrebna za ustajanje iz sedećeg položaja može biti važan pokazatelj zdravlja u kasnijem životu. Ali pomaže i u otkrivanju mogućeg rizika od prerane smrti.

Ovo je jednostavan test od 30 sekundi: osoba treba da ustane sa stolice i ponovo sedne što je više puta moguće u roku od 30 sekundi. Istraživači su otkrili da ljudi koji su postigli niži rezultat imaju značajno veći rizik od smrti od bilo kog uzroka u poređenju sa svojim vršnjacima.

Kako je istraživanje sprovedeno

Studija, objavljena u časopisu Journal of Sport and Health Science, obuhvatila je 1.876 odraslih osoba starijih od 65 godina. Njihova fizička snaga procenjena je testom stajanja na stolici u trajanju od 30 sekundi. Ovaj test je zahtevao samo stolicu i štopericu. Učesnici su ustajali iz sedećeg položaja i ponovo sedali onoliko puta koliko su mogli u za 30 sekundi.

Broj ponavljanja je zatim pretvoren u meru snage izraženu u vatima po kilogramu telesne težine. U obzir je uzeta i visina i stolice. Rezultati su pokazali da su ljudi sa nižom snagom stajanja na stolici imali značajno veći rizik od smrti tokom perioda praćenja od onih čiji su rezultati bili u granicama normale.

Žene sa niskim rezultatima imale su oko dva puta veću verovatnoću da umru. Muškarci su imali povećan rizik za 57 procenata. Istraživači su podelili učesnike u dve grupe. One sa niskom i one sa normalnom snagom stajanja. Prag za muškarce bio je 2,53 vata po kilogramu telesne težine, a za žene 2,01 vat po kilogramu.

Više od polovine učesnika, odnosno oko 57 procenata, bilo je ispod ovih vrednosti. Autori studije takođe izveštavaju da niska mišićna snaga pogađa više od 45 procenata ljudi starijih od 65 godina. To je znatno češće od gubitka mišićne mase povezanog sa starenjem, koji pogađa između 10 i 16 procenata starijih osoba.

Veza sa zdravljem kostiju

Ovaj jednostavan test od 30 sekundi pokazao je, prema istraživačima, i vezu između niske snage i rizika od preloma kostiju. Ova veza razlikovala se kod muškaraca i žena. Žene su bile posebno izložene riziku od preloma kuka, jedne od najozbiljnijih povreda u starosti.

Žene koje su imale slabu snagu pri ustajanju sa stolice imale su 3,25 puta veću verovatnoću da su prijavile prelom kuka u poređenju sa ženama sa normalnom snagom. Među ženama sa niskom snagom, 4,5 procenata je pretrpelo prelom kuka u protekloj godini, u poređenju sa samo 1 procenat kod žena sa normalnom snagom.

Međutim, kod muškaraca je niska snaga bila povezana sa padovima uopšte i prelomima u različitim delovima tela. Muškarci sa manjom snagom su imali 73% veću verovatnoću da prijave pad u prethodnoj godini i 86% veću verovatnoću da prijave bilo kakav prelom.

Autori studije veruju da bi razlika mogla biti povezana sa hormonskim promenama kod žena nakon menopauze. Ove promene ubrzavaju gubitak gustine kostiju. To čini kuk posebno osetljivim na padove. Kod muškaraca, prelomi izgleda da su ravnomernije raspoređeni po celom telu.

Zaključak

U zaključku, autori studije su naveli da je niska relativna snaga pri ustajanju i sedanju kod žena povezana sa prethodnim prelomima kuka. Kod muškaraca je povezana sa padovima i svim vrstama preloma. Kod žena je takođe predvidela veći rizik od hospitalizacije. Takva povezanost nije pronađena kod muškaraca.

I kod muškaraca i kod žena, lošiji rezultat je bio povezan sa dužim boravkom u bolnici i većim rizikom od smrti od bilo kog uzroka.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com